“C’è la Juventus”, e i tifosi del Napoli tremano: farà come Higuain?

Napoli, la notizia di mercato evoca brutti ricordi. Un altro big degli azzurri farà lo stesso percorso di Higuain? La Juventus piomba su di lui…

Pensi ai trascorsi di mercato tra Juventus e Napoli e pensi subito a Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino passò in bianconero proprio nel momento clou della propria carriera e della propria esperienza in azzurro. Dopo una stagione da 36 gol in campionato ed un addio controverso all’allora stadio San Paolo, l’ex attaccante del Real Madrid decise di firmare per la Vecchia Signora, che dal canto suo versò gli oltre 90 milioni e passa di euro per la sua clausola rescissoria.

Un passaggio di casacca che fu preso a dir poco male dalla piazza partenopea. Canzoni, cori di scherno e tanto altro fu concepito nel giro di pochissimi giorni, quelli che bastarono ad Higuain per lasciarsi Napoli alle spalle e avviarsi al suo nuovo ciclo alla Juventus. Adesso, nel momento più felice della stagione azzurra, una notizia preoccupa ancora i tifosi azzurri: la Vecchia Signora è ripiombata in casa Spalletti. E stavolta ha un altro big di Giuntoli e De Laurentiis nel mirino. Chi? Il portiere Alex Meret.

Napoli, la Juventus piomba su Alex Meret: è un nome per il dopo Szczesny, i dettagli

Come riportato dall’edizione online de ‘La Repubblica’: “C’è la Juventus su Alex Meret“, ma la dirigenza piemontese non guarda soltanto al napoletano. Sul tavolo c’è la probabile e futura partenza di Szczesny e i bianconeri osservano il mercato per individuarne un papabile erede. Il nome di Meret è uno dei tanti che stuzzicherebbe la fantasia della squadra mercato juventina, anche se le preferenze sono diverse.

Carnesecchi e Vicario, ad esempio, sono due nomi che piacciono tanto e che sarebbero più conseguibili rispetto a Meret – spiega sempre ‘La Repubblica’ – Il Napoli difficilmente si priverà di un calciatore così importante e determinante come il proprio portiere. Intanto, l’interesse della Juventus c’è e preoccupa i tifosi: succederà un Higuain-bis o si risolverà tutto in una semplice bolla di sapone?