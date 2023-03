Napoli, adesso è ufficiale: novità per Spalletti in vista dell’Atalanta

C’è il comunicato ufficiale del Napoli. Novità per Luciano Spalletti in vista del prossimo match contro l’Atalanta di Gasperini.

Il Napoli è pronto a scendere in campo e legittimare il proprio ruolo di capolista. Dopo il capitombolo casalingo contro la Lazio, la squadra di Spalletti è chiamata a dare una risposta sul campo e ritrovare la retta via. Certo, un incidente di percorso è plausibile all'interno di una stagione lunga e logorante come quella che stiamo vivendo. Gli azzurri sono usciti dalla Coppa Italia ma sono ancora impegnati con la Champions League, competizione dove Aurelio De Laurentiis ha già chiarito di non voler sfigurare. Le parole del presidente hanno di sicuro dato maggiore peso a quello che dovrà essere l'impegno dei ragazzi di Spalletti sia contro l'Eintracht Francoforte ma anche eventualmente contro le altre squadre che gli azzurri incontreranno qualora dovessero passare il turno.

Chiaro che per Spalletti servirà grande impegno da parte di tutta la squadra. Gli azzurri dovranno anche smaltire alcune situazioni interne per cercare di dare possibilità all’allenatore di poter contare sul maggior numero di giocatori possibile. Tenere botta in due competizioni cosi complesse come la Serie A e la Champions League richiederà per forza di cose grande sacrificio, soprattutto se l’obiettivo è quello di portare a casa un titolo come lo Scudetto.

Napoli, novità per Spalletti: le ultime da Castelvolturno

C’era grande attenzione in queste ore sulle condizioni di Lozano e sulla situazione di Osimhen. Proprio in questi minuti è arrivato il comunicato ufficiale della società, che ha chiarito cosa sta accadendo all’interno del gruppo azzurro. Il nigeriano ieri ha chiesto un permesso ed ha dunque saltato l’allenamento con la squadra. E’ rientrato oggi in campo e ha ripreso a lavorare con la squadra. Diverso il discorso per quanto riguarda Lozano e poi c’è la questione legata a Raspadori.

“Raspadori ha svolto allenamento personalizzato in campo”, ha riportato il Napoli sul proprio sito ufficiale. Poi il passaggio legato al giocatore messicano e l’attaccante numero 9 di Spalletti. “Lozano ha svolto lavoro individuale in palestra. Osimhen ha svolto intera sessione in gruppo”, recita in via ufficiale il club di Aurelio De Laurentiis.