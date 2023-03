Napoli-Atalanta, Gasperini già gongola: azzurri preoccupati

Diversi i calciatori dell’Atalanta che recuperano in vista del match col Napoli. Gasperini potrebbe schierarli titolari.

Il match di Serie A tra Napoli e Atalanta, previsto per sabato alle ore 18, è di fondamentale importanza per entrambe le squadre.

La 26ma giornata di campionato potrebbe essere, dunque, un crocevia della stagione.

Il Napoli, reduce dalla sconfitta con la Lazio, ha bisogno di rimettersi in carreggiata per mantenere l’ampio vantaggio sue inseguitrici in campionato e per recuperare fiducia in vista del match di Champions League contro l’Eintracht.

L’Atalanta, invece, viene da uno sterile 0-0 con l’Udinese. Vincere a Napoli servirebbe agli uomini di Gasperini per rimanere attaccati al treno europeo, con la Juventus a soli 7 punti di distacco.

Oltre all’aspetto numerico, però, un altro aspetto fondamentale è quello psicologico. Entrambe le squadre necessitano di punti per tornare ad avere fiducia. Il Napoli per confermare che la sconfitta con la Lazio è stata solo un episodio. L’Atalanta per accumulare tutta la fiducia persa durante questo campionato, leggermente al di sotto delle aspettative.

La gara di andata era terminata con la vittoria del Napoli per 1-2 al Gewiss Stadium.

Recuperi importanti per Gasperini

L’avvicinamento alla gara inizia nel migliore dei modi per Gasperini, che per il match con gli azzurri recupererà diversi giocatori importanti.

Primo tra tutti Duvan Zapata, messo ko dagli infortuni durante questa stagione, ma comunque pedina fondamentale per mettere in difficoltà le difese avversarie.

Oltre all’attaccante colombiano, Gianpiero Gasperini recupera altri tre giocatori dall’infermeria. Si tratta di Jose Palomino, Davide Zappacosta e Giorgio Scalvini, che oggi si sono allenati in gruppo e dovrebbero essere convocati per il match con il Napoli.

Occhio a questi tre “innesti” per Gasperini, l’Atalanta detiene anche un importante record contro il Napoli.

Nelle ultime 15 partite tra Napoli e Atalanta i Bergamaschi sono sempre andati in rete, non è mai successo con nessun altro club. E’ la striscia di partite consecutive con gol più lunga dell’Atalanta.

Buone notizie, quindi, per l’allenatore nerazzurro, che arrivata a questa partita con un po’ di assenze nel reparto difensivo e che con questi recuperi può tirare un sospiro di sollievo. Soprattutto sulle fasce, dove con l’infortunio di Hateboer erano rimasti soltanto Maehle, Ruggeri e Soppy disponibili in quel ruolo.

Resta solo da capire se i giocatori recuperati saranno schivabili dal primo minuto o a partita in corso.