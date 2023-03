😱 Napoli, l’ultim’ora gela i tifosi: Spalletti mastica amaro

Il Napoli tornerà in campo al Diego Armando Maradona per ospitare l’Atalanta e a questo proposito non arrivano ‘buone’ notizie per Spalletti.

Il Napoli, sabato pomeriggio alle ore 18:00, scenderà in campo contro l’Atalanta al Diego Armando Maradona e proverà a riscattare subito la sconfitta registrata contro la Lazio sempre in casa la scorsa settimana. Non arrivano tuttavia buone notizie per Luciano Spalletti.

Manca sempre meno per il big match tra Napoli e Atalanta. La squadra di Luciano Spalletti scenderà contro la Dea sul rettangolo verde di gioco sabato alle ore 18:00 al Maradona.

Sarà questa la prima occasione utile per riscattarsi dopo la sconfitta casalinga registrata contro la Lazio la scorsa settimana. Nel frattempo stanno arrivando notizie dell’ultim’ora che non agevolano particolarmente gli azzurri. Ecco di cosa si tratta.

Napoli-Atalanta, Gasperini ritrova i suoi titolari: ecco chi è tornato in gruppo e a disposizione

L’Atalanta, tramite un comunicato ufficiale, ha fatto sempre il report dell’allenamento odierno. “Nerazzurri al lavoro questo pomeriggio – si legge nella nota ufficiale – al Centro Bortolotti in vista della sfida di sabato 11 marzo allo stadio Maradona contro il Napoli. Domani, venerdì 10 marzo, al Centro Bortolotti di Zingonia nel pomeriggio è in programma la rifinitura (a porte chiuse) che precederà la partenza per Napoli“.

Secondo quanto raccolto poi dalla redazione di ‘Tuttomercatoweb.it’, inoltre, dall’infermeria sono arrivate anche buone notizie per Gian Piero Gasperini. In attesa del Napoli, il tecnico ha avuto a disposizione nell’allenamento odierno disponibili in gruppo Giorgio Scalvini, Jose Palomino e Davide Zappacosta che saranno a disposizione per il match.