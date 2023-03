“Non è pronto!”: Napoli, obiettivo bocciato e spunta un altro nome per l’attacco

Un nome nuovo per l’attacco del Napoli. E’ spuntato proprio in queste ore, potrebbe essere il sostituto di Osimhen.

Dopo la sconfitta contro la Lazio, il Napoli tornerà in campo nel weekend per affrontare un’altra difficile sfida. L’Atalanta arriverà allo Stadio Diego Armando Maradona con la consapevolezza di dover portare punti a casa. Un momento non semplice, quello che sta attraversando la Dea, con sole due vittorie nelle ultime otto partite tra campionato e Coppa Italia. Troppo poco per la squadra du Gasperini che resta ancora in scia per un posto in Champions League. Serve, però, un’inversione di rotta che dovrà concretizzarsi nell’immediato per non perdere ulteriormente terreno. La piazza non vuole accontentarsi, anche perchè la squadra ha ampiamente dimostrato di poter battere chiunque.

Dall’altro lato il Napoli che dovrà riprendersi dopo la sconfitta patita per mano della Lazio. La squadra di Sarri ha superato gli azzurri in quel di Fuorigrotta riuscendo a sfruttare un episodio decisivo. Il gol di Vecino ha di fatto deciso la partita, lasciando cosi i ragazzi di Luciano Spalletti a mani vuote. Il divario con le inseguitrici è ancora ampio, per cui non c’è grande preoccupazione ma serve una risposta immediata sul campo anche per lanciare un messaggio alle inseguitrici.

Napoli, si guarda al futuro: spunta il nome per l’attacco

Testa al presente per quanto riguarda squadra ed allenatore, mentre la dirigenza guarda al futuro. Andranno chiarite tante situazioni, tra cui anche il futuro di alcuni giocatore. Da capire cosa si farà con Victor Osimhen e se concretamente ci saranno proposte per l’attaccante nigeriano. Eppure, in queste ore è spuntato un nome a sorpresa che potrebbe fare proprio al caso del Napoli qualora il numero 9 dovesse effettivamente andare via la prossima estate.

A farlo è Carlo Jacomuzzi, dirigente ed osservatore, ai microfoni di ‘1 Football Club’ su ‘1 Station Radio’: “Hojlund? Posso dire che sia un giocatore che ha ancor tanto da imparare”, ha detto Jacomuzzi. “Dovrà acquisire ancora molto per poter garantire ad una squadra come il Napoli ciò di cui necessita”, le parole del dirigente.

Poi il suggerimento al direttore sportivo azzurro: “Chi consiglierei a Giuntoli per il post-Osimhen? Ho visto Ramos del Benfica e posso dire che non sia male. Anche in Germania c’è una apprezzabile varietà di talenti”, le parole di Jacomuzzi.