Restituzione punti Juventus, annuncio in diretta: il Napoli ha una rivale scudetto?

In attesa della risposta, ha voluto parlare così l’avvocato Sergio Santoro. La sua opinione su quanto avvenuto con la classifica e su cosa può accadere adesso con i 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze.

Juventus, parla l’avvocato sulla questione della penalizzazione: possibile restituzione dei punti?

L’avvocato Sergio Santoro ha parlato così della Juventus e di quanto sta accadendo con la questione penalizzazione ai microfoni di ‘Tv Play’: “La FIGC si è apprestata a dichiarare velocemente di volere impugnare questi decreti addirittura extra ordinem perché i decreti istruttori del Tar non sono impugnabili. Resta l’acquisizione di queste carte.

“Partendo da questa acquisizione istruttoria – ha continuato l’ex procuratore – secondo quello che si capisce leggeremo probabilmente che la procura federale conosceva o non poteva non avere preso cognizione degli atti nuovi dal maggio o aprile 2021. Il che porterebbe all’annullamento della sentenza della corte federale. Quella dei 15 punti. E porterebbe ad un’inammissibilità del ricorso della stessa procura federale con restituzione dei 15 punti. Io me lo auguro francamente perché la sentenza è abnorme per tanti altri aspetti”.

E poi infine: “Plusvalenze? C’è il rischio che vada all’aria. Credo che sia una mossa astutissima dei legali della Juventus fare emergere la tardività di questo ricorso della procura federale. Hanno svolto benissimo il loro lavoro. È stata una mossa strategica, ben fatta. Li conosco. Presuppone la conoscenza piena dei fatti pregressi, in particolare di questa vicenda Covisoc. Bravi tutti”.