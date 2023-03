😭 Ufficiale Napoli, ora c’è poco da fare: i tifosi restano impietriti

Il Napoli, subito dopo l’Atalanta, ospiterà l’Eintracht Francoforte: è arrivato un comunicato ufficiale che stabilizza la decisione.

Il Napoli se la vedrà prima con l’Atalanta in Serie A. Poi con l’Eintracht Francoforte in Champions League. Entrambe le gare si giocheranno allo Stadio Diego Armando Maradona. È arrivato a tal proposito un comunicato ufficiale.

Diversi sono gli impegni in casa per il Napoli in questo periodo ricco di partite ravvicinate. Dopo la Lazio, al Maradona arriveranno Atalanta e poi Eintracht.

Proprio per il match di Champions League è arrivato un comunicato ufficiale che conferma una decisione già presa nei giorni precedenti. Specie dopo quanto avvenuto a Francoforte con la sfida di andata degli ottavi.

Napoli, in attesa dell’Eintracht arriva un comunicato ufficiale: c’è il divieto per i tifosi

Come si legge sul sito ufficiale dell’Eintracht, in vista della gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro gli azzurri: “Il prefetto della città di Napoli, in coordinamento con il ministero dell’Interno, ha emanato un decreto che vieta all’SSC Napoli di vendere i biglietti ospiti. Per gli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht”.

“È stato formalmente emanato – si legge ancora nel comunicato – anche il decreto della Prefettura di Napoli, reso noto martedì. Secondo questo all’SSC Napoli è vietato vendere biglietti a persone residenti in Germania. E ne è stato informato l’Eintracht Francoforte. Questo ha confermato che l’Eintracht Francoforte dovrà fare a meno dei propri tifosi nella gara di ritorno della UEFA Champions League a Napoli”.

A parlare di quanto deciso è stato Philipp Reschke, membro del CdA dell’Eintracht. “Si tratta – ha affermato – di un processo unico e distorsivo della concorrenza nel calcio europeo per club. Il fatto che le partite contro il Napoli siano state classificate come cosiddette partite ad alto rischio a causa della rivalità e delle circostanze generali, che ovviamente hanno anche rappresentato una sfida per i rispettivi agenti di sicurezza in loco, non è una scoperta nuova dall’oggi al domani. Ma era chiaro dal giorno del sorteggio”. Infine: “Realisticamente, con i nostri esperti avvocati italiani, abbiamo poche speranze di poter ribaltare il decreto ingiuntivo in rito abbreviato”.