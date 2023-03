🔴 Ultim’ora Napoli, la notizia è una manna per il big: il motivo

Ottime notizie in casa Napoli, l’attaccante mancava dai convocati dal 2018. Una bella soddisfazione dopo il rammarico di novembre 2022.

Giovanni Simeone sta disputando una stagione straordinaria con la maglia del Napoli. 8 reti in 21 presenze sono solo numeri rispetto all’importanza reale che il nativo di Buenos Aires possiede in questa squadra. Si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa da Luciano Spalletti, in quella che sembra essere la stagione della sua consacrazione.

Il cholito non ha mai sfigurato, anche quando ha dovuto sostituire un insostituibile come Osimhen. E le sue prestazioni, ma anche la sua nazionalità, l’hanno fatto fin da subito entrare nel cuore dei napoletani. Il gol all’esordio in Champions League nella fantastica vittoria contro il Liverpool ed il primo gol in campionato con la maglia del Napoli, quello della vittoria a San Siro con il Milan, sono solo due degli episodi grazie ai quali il cholito ha conquistato i partenopei.

L’ultima presenza in nazionale risale al novembre 2018 e l’ultima convocazione nel 2020. 3 anni dopo, nel novembre 2022, arriva il rammarico dei Mondiali. L’attaccante classe 1995 era rientrato nei pre-convocati di Lionel Scaloni per il Qatar, senza poi apparire nella rosa finale, vincitrice del torneo.

Finalmente la convocazione per Simeone

Finalmente è arrivata la bella notizia.

Come riportato da Tyc Sports, il commissario tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni, ha deciso di convocare l’attaccante del Napoli Giovanni Simeone per le prossime due partite dei Campioni del Mondo. due amichevoli, contro Panama e Curacao, che daranno la possibilità al cholito, non convocato dal 2020, di dimostrare che merita la maglia albiceleste.

Prima però, testa a tre match importanti con la maglia del Napoli. Sabato l’Atalanta, poi il match europeo con l’Eintracht e infine il Torino, sono i tre match che il Napoli dovrà affrontare prima della sosta nazionali. Tre partite molto importanti per gli azzurri, che consentiranno, però, a Giovanni Simeone di prepararsi al meglio per la tanto agognata maglia dell’Argentina. Conquistare un posto fisso in nazionale potrebbe essere, insieme con la vittoria di un trofeo con la maglia del Napoli, il trampolino di lancio per la carriera di un calciatore che, nonostante i 27 anni, ha la grinta di un 20enne.