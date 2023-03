Napoli, doccia fredda per Spalletti: l’attacco è decimato

Pessime notizie per il tecnico del Napoli Luciano Spalletti. Contro l’Atalanta dovrà fare i conti con assenza importanti davanti.

Testa all’Atalanta e poi alla Champions League. Questo il mantra del Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri vogliono immediatamente riscattare la sconfitta contro la Lazio patita settimana scorsa, la seconda in campionato, e poi chiudere la questione Champions League con l’Eintracht Francoforte.

Il tecnico Luciano Spalletti dovrà però fare i conti con alcune assenze pesanti per la sfida contro i nerazzurri. Mancherà Lozano, che non ha recuperato e che anche oggi ha svolto lavoro individuale. Il messicano quasi certamente verrà sostituito dal suo ricambio naturale: Matteo Politano.

Oltre all’assenza di Lozano Spalletti deve ancora rinunciare anche a Giacomo Raspadori che, sempre durante l’allenamento di oggi, ha svolto lavoro individuale. Non ancora pronto per tornare a calcare il terreno di gioco. L’attaccante italiano è assente dai minuti finali del match contro la Cremonese e il suo rientro è previsto la prossima settimana dove però, quasi certamente, salterà anche la gara di Champions League.

Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: per Spalletti problemi in attacco

Con l’assenza di due dei suoi attaccanti le scelte di formazione di Luciano Spalletti sono quasi del tutto obbligate almeno per ciò che riguarda il reparto offensivo. Spazio molto probabilmente a Politano al posto di Lozano, con il duo Osimhen – Kvaratskhelia confermatissimo. In difesa mancherà ancora Mario Rui, quindi spazio a Olivera che andrà a completare il reparto classico composto da Di Lorenzo, Kim e Rrahmani a protezione di Meret. Centrocampo che dovrebbe anche qui essere il classico con Zielinki, Lobotka e Anguissa.

Lato Atalanta invece Gasperini dovrebbe affidarsi a Musso tra i pali. Difesa a tre composta da: Toloi, Palomino e Djimsiti. A centrocampo agiranno Maehle, De Roon, Ederson, Ruggeri. In avanti invece spazio a Boga e Lookman alle spalle della punta Højlund, sorpresa delle ultime partite della Dea, che in questa stagione ha messo a segno già 7 reti al suo esordio in Serie A.