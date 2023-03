🔥 Napoli, svolta a sorpresa tra i pali: l’ex azzurro non ha dubbi su Meret

Il futuro di Alex Meret: cosa deciderà di fare il Napoli? L’ex portiere azzurro non ha dubbi e si è espresso così sull’estremo difensore ex Spal.Â

Fino a qualche mese fa c’era grande sfiducia nei confronti di Alex Meret. I tifosi fanno presto a dimenticare, ma la verità è che fino allo scorso anno il portiere classe ’97 non godeva della stima dell’ambiente azzurro. Il continuo alternarsi con David Ospina non ha di certo contribuito ad alimentare la fiducia nei confronti di un estremo difensore definito da alcuni anche più forte di Gianluigi Donnarumma. Eppure, all’ombra del Vesuvio qualcosa si è inceppato. Di sicuro gli infortuni hanno contributo a rallentare il processo evolutivo di Meret, ma c’è anche un discorso di natura puramente tecnica.

Spesso il portiere italiano è scalato in basso nelle gerarchie anche a causa della scarsa propensione al gioco con i piedi. Il calcio moderno, l’impostazione dal basso e quella necessità di avere un estremo difensore in grado di gestire al meglio il pallone nelle retrovie. Tutte variabili che hanno limitato Meret nella sua avventura in azzurra. Una scelta forse di comodo, visto che ad oggi lo stesso Alex sta dimostrando di poter essere un elemento di assoluto affidamento anche quando si tratta di dover impostare il gioco dal basso.

Napoli, Meret ed il futuro: Taglialatela non ha dubbi

Molto credevano che proprio Meret dovesse partire la scorsa estate, una volta andato via anche David Ospina. Keylor Navas era il primo indiziario per ricoprire il ruolo di portiere titolare. Eppure, l’accordo con il Paris Saint Germain non è stato trovato, e cosi il Napoli ha puntato forte su Meret. Ad oggi, possiamo dirlo, nessuno si è pentito della scelta. L’ex Spal ha trovato finalmente continuità e ad oggi ha anche mostrato le garanzie necessarie per poter puntare su di lui anche nel prossimo futuro.

Delle qualità di Meret non ha dubbi anche Pino Taglialatela, uno che ha indossato la maglia del Napoli e difeso la porta azzurra in momento anche molto particolari della storia del club. “Ho sempre detto che Meret era un grande portiere, aveva solo bisogno di tranquillità e continuità e ha anche dimostrato di avere grande personalità ”, le sue parole ai microfoni di Canale 8 durante la trasmissione ‘Legends – Ci vediamo a Napoli’. “Tutto quello che sta facendo è meritato perchè è davvero un gran portiere”, ha ancora proseguito Taglialatela.