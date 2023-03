❌ Roma, vittoria amara in Europa League: doppia tegola per Mourinho!

Dopo la vittoria di ieri contro la Real Sociedad, per Mourinho non arrivano buone notizie. Una doppia tegola per l’allenatore della Roma.

Una vittoria importante, quella conquistata ieri dalla Roma in Europa League. La Real Sociedad è un avversario tutt’altro che semplice da affrontare, eppure i ragazzi di Josè Mourinho sono scesi in campo con il piglio giusto riuscendo ad affrontare gli spagnoli con caparbietà ed organizzazione tattica. Un centrocampo solido, quello visto ieri allo Stadio Olimpico: gran lavoro di Matic e Cristante, che sono di fatto riusciti a chiudere linee di passaggio e limitato gli spazi per gli avversari. Una difesa sempre attenta, con Mancini e Smalling che hanno messo in campo l’ennesima prestazione più che sufficiente.

Senza trascurare il lavoro di Dybala e Pellegrini alle spalle di un Abraham non particolarmente brillante. Di sicuro ottimo l’impatto di Belotti che invece ha dato fisicità e solidità all’attacco soprattutto nelle ripartenze. A firmare i due gol dei giallorossi un El Shaarawy che non smette dai di stupire, e Kumbulla entrato nel secondo tempo e subito pronto a mettersi a disposizione della squadra con grande sacrificio.

Roma, che guaio per Mourinho: doppio infortunio e match a rischio

Ora bisognerà andare a San Sebastiàn per confermare il risultato. In casa gli spagnoli hanno dalla loro parte un pubblico molto caldo, e sarà dunque difficile per Roma riuscire a mantenere i nervi saldi. Prima della gara di ritorno, però, c’è un match di campionato molto delicato da giocare. La squadra di Mourinho, infatti, ospiterà un Sassuolo ben organizzato sotto il punto di vista tattico ed in grado di far male anche alle grandi del campionato.

L’allenatore portoghese proprio in queste ore non ha ricevuto belle notizie, al netto della vittoria. Come riportato in questo minuti da ‘Tuttomercatoweb’, infatti, Andrea Belotti ha riportato la frattura del polso e non sarà a disposizione di Josè Mournho. Problemi anche per Lorenzo Pellegrini, ieri uscito a causa di uno scontro aereo: il capitano ha riportato 30 punti di sutura alla testa, la presenza è a rischio anche per la sfida di ritorno contro la Real Sociedad.