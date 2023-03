“All’inizio non mi voleva…”: Napoli, la rivelazione lascia i tifosi senza parole

Una rivelazione che lasciato i tifosi del Napoli davvero senza parole. E’ arrivata dopo la partita tra Lazio e Bologna.

Il Napoli di Luciano Spalletti sta stupendo e convincendo tutti. Un rendimento importante che trova conferma anche nei numeri, che settimana dopo settimana si fanno sempre più importanti. Alle spalle degli azzurri c’è una vera e propria voragine, che è rimasta tale anche dopo la sconfitta della squadra azzurra della settimana scorsa contro la Lazio. Maurizio Sarri conosce bene l’ambiente partenopeo ma soprattutto conosce bene il lavoro meticoloso, quello funzionale ad esaltare sé stessi ed allo stesso tempo mettere in seria difficoltà gli avversari. Certo, la partita del Diego Armando Maradona è stata decisa essenzialmente da un episodio: la rete di Vecino, un gran gol dalla distanza, è stata fondamentale per la vittoria finale.

Grande soddisfazione per Sarri, che ora si ritrova ad un punto dal secondo posto proprio alla spalle del Napoli. Occasione sprecata dai biancocelesti contro il Bologna: dal Dall’Ara, infatti, i capitolini sono usciti dal campo con un solo punto in tasca. Ora la gara di ritorno contro l’AZ Alkmaar, e poi il derby contro la Roma. Due match, i prossimi, fondamentali per la Lazio ed il prosieguo della stagione.

Napoli, la rivelazione di Ghoulam nel post partita

Della vittoria del Napoli contro l’Atalanta, così come del pareggio della Lazio contro il Bologna, si parla e si parlerà in queste ore. Negli studi di ‘Dazn’ come ospite ha presenziato Faouzi Ghoulam, uno che con la maglia del Napoli ha giocato stagioni molto importanti, anche con lo stesso Maurizio Sarri in panchina, ma anche un giocatore che ha avuto tanta sfortuna durante la sua esperienza all’ombra del Vesuvio, in particolare sotto il punto di vista degli infortuni.

Ma proprio degli anni in azzurro passati con Sarri ha parlato il terzino algerino, che si è lasciato andare ad una dichiarazione molto particolare. “Non mi voleva all’inizio! Metteva Hysaj a sinistra, lui voleva un giocatore più adatto alla fase difensiva”, ha spiegato Ghoulam in diretta. “Poi abbiamo giocato contro la Lazio, abbiamo vinto 5-0 ed ha lasciato da lì la stessa squadra”, le parole dell’ex azzurro.

“Fatica ad imparare i meccanismi? Io venivo da Benitez che è un allenatore fortissimo ma più internazionale anche a livello di allenamenti. Poi è arrivato lui, 25 giorni di ritiro ed avevamo un pomeriggio libero ogni 5-6 giorni”, ancora la spiegazione dell’ex calciatore del Napoli.