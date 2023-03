😍 Napoli, Giuntoli piazza il grande colpo: incontro e firma

Cristiano Giuntoli ha intenzione di piazzare l’ennesimo grande colpo per il Napoli: è previsto l’incontro con la firma per il big

Il Napoli questo pomeriggio scenderà in campo contro l’Atalanta, in una partita importantissima per allungare sull’Inter che ieri ha perso con lo Spezia. L’obiettivo principale è riscattare il ko interno con la Lazio, firmato da Matias Vecino. Un’ottima impostazione difensiva di Maurizio Sarri ha permesso ai biancocelesti di violare lo stadio Maradona, per la prima sconfitta stagionale dei partenopei in casa in Serie A. Per farlo, la Lazio ha ingabbiato Stanislav Lobotka in una morsa che gli ha impedito di essere devastante al momento di far partire l’azione.

Lobotka è probabilmente il giocatore più importante del Napoli, colui che dà qualità alla manovra e allo stesso tempo riesce a essere lucido quando si tratta di contrastare gli avversari. Non è un caso che la squadra di Spalletti abbia faticato nei pochi momenti in cui il centrocampista slovacco non è sceso in campo o è stato sostituito. E Giuntoli ha intenzione di blindarlo, consapevole che è complicato trovare un altro giocatore simile.

Napoli, incontro per il rinnovo di Lobotka

Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, a Napoli sono arrivati gli agenti di Stanislav Lobotka per chiudere definitivamente la trattativa per il rinnovo del contratto. Il centrocampista slovacco vuole restare e sarà accontentato, il rinnovo andrà soltanto formalizzato e per Spalletti sarà un gran colpo. Il contratto attuale scadrà nel 2025 e ci sarà anche un adeguamento sull’ingaggio. Sono in totale 33 le partite giocate in questa stagione, con un gol e un assist, per un totale di 2.759′ in tutte le competizioni.

Giuntoli vuole gettare ulteriori basi per il futuro e in agenda ci sono anche i rinnovi di Rrahmani e Di Lorenzo. Per Lobotka, classe ’94, la concreta possibilità di diventare uno dei più longevi nello spogliatoio del Napoli. Era arrivato nel gennaio 2020 dal Celta Vigo per oltre 20 milioni di euro. Tuttavia, soltanto con Spalletti è definitivamente esploso e si è affermato come uno dei migliori registi in Europa.