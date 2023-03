Napoli, la luce dopo il buio: salti di gioia per i tifosi

Il Napoli riceve finalmente buone notizie, che non potranno che rallegrare i tifosi partenopei. Ecco da quando le cose finalmente cambieranno.

Tornano a gioire i tifosi azzurri. Le ultime novità attorno al Napoli possono far finalmente distendere un bel sorriso sul volto dei fan partenopei, che intanto questa sera alle 18.00 vedranno la propria squadra al Maradona contro l’Atalanta. Per il prossimo futuro, infatti, è in vista una svolta positiva dopo le polemiche e i dissidi degli ultimi tempi, a causa di tanti fattori extra-campo.

Se infatti stasera la squadra di Luciano Spalletti dovrà cercare di mettersi alle spalle la brutta prestazione di una settimana fa contro la Lazio, i problemi per i campani non riguardano solo la squadra in campo. Da tempo ci sono infatti discussioni in merito alla tifoseria, come dimostra il recente divieto di portare tamburi e bandiere dentro il Maradona, come accaduto nell’ultimo match.

Ieri, è stato confermato che la Questura non intendere rimuovere questo divieto per tutta la stagione, creando una grande delusione e ovviamente anche nuove polemiche. Ciò si somma ai problemi figli dello scontro tra ultras sull’autostrada A1 dello scorso gennaio. In seguito a quegli eventi, le autorità hanno disposto il divieto di trasferta per i sostenitori del Napoli, che però adesso sta per scadere.

I tifosi del Napoli tornano a viaggiare in trasferta

Due mesi senza poter seguire la propria squadra lontano dal Maradona, ma adesso le cose stanno per cambiare. Per la partita con il Torino del prossimo 19 marzo, infatti, i tifosi del Napoli potranno tornare allo stadio anche fuori dalle mura amiche, e si prevede un grande esodo. È quello che riporta questa mattina ‘Tuttosport’, rivelando alcuni dati interessanti in vista dell’incontro della prossima settimana.

Lo stadio Olimpico Grande Torino, casa del club granata, conta infatti circa 28.000 posti, ma almeno un terzo, se non di più, dovrebbe essere occupato da fan del Napoli. I tifosi partenopei arriveranno anche dalle regioni del Nord e del Centro Italia, così come da paesi vicini come Francia e Svizzera. Si va dunque verso il tutto esaurito allo stadio piemontese.