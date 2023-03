Haaland al posto di Osimhen: calciomercato, la notizia a sorpresa

Importanti novità di mercato sul futuro di Victor Osimhen. La trattativa potrebbe riguardare l’attaccante del Napoli.

Tra i principali protagonisti della stagione del Napoli, il nome di Victor Osimhen nelle ultime settimane sta con insistenza venendo accostato a quello delle big europee. Certo, prima che si possa sviluppare qualsiasi trattativa occorre che i potenziali acquirenti mostrino a De Laurentiis una cifra tra i 130 e i 150 milioni. Per meno di questa cifra il patron del Napoli ha fatto sapere che non si può neanche parlare di trattativa.

Nelle ultime ore però il novero delle pretendenti a Victor Osimhen sembra stia scemando. Non certo per un calo del calciatore che comunque, anche se nelle ultime due partite non ha segnato, continua ad offrire talento in campo e ad essere fondamentale per il Napoli. Ma perché alcuni top club starebbero virando su altri obiettivi, mettendo per il momento in secondo piano le possibilità di acquistare o meno l’attaccante nigeriano del Napoli.

Il Manchester United, che era una delle principali squadre interessata ad Osimhen, starebbe, secondo fonti dall’Inghilterra, pensando ad Harry Kane. Naturalmente anche l’operazione Kane non è facile, ma indubbiamente si tratterebbe di un colpo mutuamente esclusivo con quello di Osimhen. Oltre ai Red Devils nelle ultime ore anche il PSG starebbe facendo altre valutazioni. Il club francese infatti vuole puntare in alto ed è pronto a fare follie per l’attaccante del Manchester City Erling Haaland.

Osimhen, si chiude l’ipotesi PSG. Francesi pronti a fare follie per Haaland

Secondo quanto riportato da RMC Sport sembrerebbe che il PSG stia puntando al colpo grosso in vista della prossima stagione. Il club parigino vuole prelevare l’attaccante norvegese Erling Haaland dal Manchester City per formare una super coppia d’attacco con Kylian Mbappé. Notizie trapelato dicono che il club francese sia disposto a spendere circa 200 milioni di euro per il trasferimento di Haaland.

In tutto ciò questo interesse del PSG ridurrebbe le opzioni di trasferimento di Victor Osimhen, attualmente in forza al Napoli. Il Manchester United sta puntando Harry Kane, il PSG Haaland. Due opzioni che potrebbero non essere più disponibili per Osimhen nel caso in cui volesse lasciare il Napoli.