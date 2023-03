Mercato Napoli, un altro top player al posto di Osimhen: colpo di scena

Arrivano importanti novità di mercato che coinvolgono il possibile futuro dell’attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen.

Nonostante ieri non abbia messo il suo nome sul tabellino dei marcatori, la stagione di Victor Osimhen con la maglia del Napoli è indubbiamente stratosferica. Lo dimostra il fatto che due partite senza segnare, quella di ieri contro l’Atalanta e quella della settimana scorsa contro la Lazio, rappresentino una notizia laddove con altri attaccanti, 180′ senza segnare, non sono certo un dramma.

Numeri e stagione che inevitabilmente stanno attirando le big d’Europa. De Laurentiis giustamente, non avendo necessità impellenti di bilancio, chiede una cifra alta. Attorno ai 130-150 milioni, prezzo alto anche se in linea con l’esplosione dei costi dei cartellini che, negli ultimi anni, è accaduta nel calciomercato europeo, trainato soprattutto dalle sterline della Premier League.

E proprio dalla Premier League arrivano le maggiori sirene per Osimhen. Non è infatti un mistero che il Manchester United sia interessato al giocatore. Già questa estate c’erano stati abboccamento, con un clamoroso scambio con l’allora calciatore dello United Cristiano Ronaldo ipotizzato da più parti. Alla fine, per fortuna del Napoli, non si concretizzò nulla, ma questo non vuol dire che il tecnico dei Red Devils Ten Hag ci abbia rinunciato. Anche se, stando a quanto trapela da Manchester, Osimhen non sarebbe l’unico obiettivo offensivo dello United avrebbe nel mirino anche il centravanti del Tottenham e della nazionale inglese Harry Kane.

Osimhen, da Manchester fanno sapere che Ten Hag pensa anche a Kane

Il Manchester United è alla ricerca di un nuovo centravanti per la prossima stagione e sta esaminando diverse opzioni, tra cui quella di Harry Kane del Tottenham. Stando a quanto riportato da Manchester Evening News, i Red Devils hanno messo il nome del capitano della Nazionale inglese in cima alla lista dei desideri e stanno valutando la possibilità di strapparlo agli Spurs. Al momento addirittura Kane sarebbe preferito ad Osimhen.

Da vedere però se il Tottenham è disposto a lasciar partire uno dei suoi giocatori più importanti, soprattutto a una squadra rivale come il Manchester United. Da non sottovalutare comunque il fatto che Harry Kane ha un contratto in corso con gli Spurs fino al 2024 e che quindi a giugno entrerà nell’ultimo anno. Un fattore che quindi potrebbe rendere il Totteham maggiormente propenso a rifletterci.