Luciano Moggi lascia i napoletani senza parole: la sentenza è netta

Il Napoli ha vinto al Maradona regalando spettacolo contro l’Atalanta: la squadra di Spalletti è stata elogiata così da Luciano Moggi.

Il Napoli, nel tardo pomeriggio di ieri, ha regalato ancora una volta spettacolo sotto gli occhi dei propri tifosi. Kvicha Kvaratskhelia ha fatto rabbrividire la difesa della Dea, che dal canto suo è rimasta a secco di gol. Gli elogi non sono così mancati. Anche da parte di Luciano Moggi.

Il Napoli ha immediatamente dimenticato il passo falso commesso contro la Lazio e, già contro l’Atalanta, ha ritrovato la vittoria. Vincere aiuta a vincere e l’umore con cui si arriva al ritorno degli ottavi di Champions League è decisamente migliore.

In attesa dell’Eintracht Francoforte, allora, sono arrivati molti elogi. E a questo proposito ha parlato anche Luciano Moggi, riferendo parole nette. Anche l’ex presidente bianconero non ha potuto nascondere il proprio stupore per quanto mostrato dal club partenopeo.

Napoli, senti gli elogi di Moggi: le parole sono arrivate dopo l’Atalanta

Così, sulle pagine di ‘Libero’, ha rilasciato il proprio pensiero Luciano Moggi: “Come è facile cambiare opinioni nel calcio italiano. La critica dipinge inizialmente Maurizio Sarri come un mago per aver saputo nascondere la palla al collega. Ma poi frena bruscamente negli elogi dopo la sconfitta contro gli olandesi”.

E poi l’opinione sul Napoli di Luciano Spalletti, uscito vittorioso ieri dal Diego Armando Maradona contro la squadra di Gian Piero Gasperini: “Il Napoli vince contro contro l’Atalanta, dando spettacolo e dimostrando che è decisamente il più forte“. La giocata di Kvicha Kvaratskhelia ha fatto sognare grandi e piccini. E a chiudere i giochi è stato Rrahmani raddoppiando. Una squadra, quella azzurra, che ha dimostrato perciò ancora una volta di non avere rivali.

Ha poi concluso il proprio discorso dando uno sguardo ai tanti passi falsi commessi dall’Inter: “Adesso ad Inzaghi, ormai sotto i riflettori, non resta altro che far qualificare la propria squadra in Champions League contro il Porto: diversamente il suo cammino nerazzurro potrebbe incontrare serie difficoltà”.