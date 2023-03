“Non può essere vero”: l’ex campione incredulo al gol di Kvaratskhelia

Sulla bellissima rete segnata da Kvaratskhelia contro l’Atalanta di Gasperini bisogna registrare un bellissimo commento di un ex campione.

Dopo la sconfitta di una settimana fa contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, il Napoli di Luciano Spalletti ha ripreso la propria corsa verso la vittoria dello Scudetto. I partenopei, infatti, hanno battuto ieri sera l’Atalanta guidata da Gian Piero Gasperini con il risultato finale di 2-0.

Il Napoli ha sicuramente meritato il successo, soprattutto per il grande secondo tempo disputato. Nella prima frazione di gara, infatti, l’Atalanta ha concesso agli azzurri solo un paio di conclusioni di Matteo Politano, ben parate da Musso. Nella ripresa, invece, gli azzurri hanno aumentato i giri del proprio motore, surclassando di fatto gli uomini guidati da Gian Piero Gasperini.

I partenopei, oltre alle due reti realizzate, hanno infatti avuto più un’occasione per segnare il terzo gol della serata. Tra i protagonisti della serata bisogna inserire sicuramente Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha fornito una grandissima prestazione, segnando un gol che ha fatto subito il giro del mondo.

Napoli-Atalanta, Marco van Basten sulla rete di Kvaratskhelia: “Non può essere vero che sia riuscito a fare questo gol”

Sulla bellissima rete di Kvaratskhelia, infatti, si è espresso anche uno dei migliori attaccanti della storia del calcio. Marco van Basten, centravanti storico del super Milan di Arrigo Sacchi (storico rivale del Napoli di Maradona), si è infatti espresso così ai microfoni ufficiali di ‘AD.nl’sulla rete realizzata dal calciatore del team azzurro: “Se guardi quest’azione in un determinato modo puoi vedere un giocatore contro otto persone. Poi pensi tra te che non può essere vero che sia riuscito a fare questo gol”.

Van Basten, però, non è stato l’unico che ha elogiato Khvicha Kvaratskhelia per la rete siglata contro l’Atalanta. Daniele Adani, infatti, ha scritto così su Twitter: “Puro George Best. Golazo barbaro!”. Luciano Spalletti, invece, ha scomodato persino Diego Armando Maradona: “E’ riuscito a fare un gol degno di lui, questa volta si può dire”.