“Non l’ha accettato”: Napoli, spunta la ricostruzione sul cambio di Osimhen

Arriva in queste ore la ricostruzione sul cambio di ieri durante la sfida tra Napoli ed Atalanta. Osimhen ed il gesto durante la partita…

Un attaccante vorrebbe sempre segnare, e soprattutto non vorrebbe mai uscire dal campo prima di averlo fatto. La legge del gol, quello che cerchi costantemente e quando non lo trovi i nervi si accendono. Quando poi ti chiami Victor Osimhen, sei il capocannoniere della Serie A e stai trascinando il Napoli verso un traguardo storico come lo Scudetto, tutto questo assume una proporzione ancora più grande. L’attaccante nigeriano non è andato in rete nella sfida di ieri contro l’Atalanta, che ha visto la sua squadra tornare alla vittoria dopo lo stop casalingo contro la Lazio. Un incidente di percorso e nulla di più, quello contro i capitolini allenati da Maurizio Sarri.

Il Napoli ha subito ripreso la marcia, e l’ha fatto contro una squadra non cosi semplice da affrontare e battere. L’Atalanta aveva bisogno di punti, aspetto che ha reso il match ancora più complicato. Il Napoli, però, con grande spirito di sacrificio ha messo all’angolo gli avversari, riuscendo a sbloccare il match con un gol da fuoriclasse come quello di Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha incantato il pubblico presente ieri allo Stadio Diego Armando Maradona con una vera e propria perla che sta facendo parlare tutto il mondo. E Osimhen? No, non è suo il secondo gol della serata.

Napoli, Osimhen non ha accettato il cambio: la ricostruzione

Ieri, a poco più di cinque minuti dalla fine della partita, Luciano Spalletti ha deciso di richinare Osimhen in panchina. C’è la sfida contro l’Eintracht di Francoforte che incombe, e l’allenatore ha evidentemente deciso di risparmiare qualche minuto al suo attaccante titolare. Come ha preso la decisione Osimhen? Non particolarmente bene. L’attaccante nigeriano, come ricostruito oggi da ‘Il Mattino’, si è accomodato mal volentieri in panchina, sbuffando e sbracciando.

Insomma, un chiaro segnale di insofferenza per il cambio. Il tutto, però, è rientrato dopo pochi minuti. L’attaccante si è mostrato sorridente, dimostrando di aver smaltito la delusione per il cambio. Un carattere, quello del numero 9 azzurro, che abbiamo imparato a conoscere in questi anni. E se il secondo gol lo fa Amir Rrahmani, un difensore, e non lui che è il bomber di questa squadra, va da sé che il nervosismo vada aumentando. Appuntamento alla prossima partita, ancora al Maradona, per una notte da Champions.