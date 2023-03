Napoli, che gol di Kvara: Adani sui social lo paragona ad un campione

Dopo il bellissimo gol realizzato da Kvaratskhelia contro l’Atalanta, Adani ha paragonato il georgiano ad un grosso campione.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha battuto questa sera l’Atalanta di Gian Piero Gasperini con il risultato di 2-0. Gli azzurri hanno fatto la partita per tutti i 90 minuti, ma i bergamaschi sono stati bravi nel primo tempo e sono stati molto bravi a difendersi.

Nella prima frazione di gara, infatti, il Napoli ha avuto solo una grande occasione: ovvero il tiro di Matteo Politano respinto da Musso. Nella ripresa, invece, gli uomini di Luciano Spalletti hanno aumentato i giri del proprio motore, riuscendo sia a segnare con Kvaratskhelia e Rrahmani che a creare più di un’opportunità per segnare il terzo gol.

Con questa vittoria, di fatto, il Napoli ha risposto subito alle critiche subite dopo la sconfitta di venerdì scorso contro la Lazio di Maurizio Sarri. Tra i protagonisti della partita contro l’Atalanta bisogna inserire sicuramente Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, di fatto, è stato imprendibile per gli uomini di Gian Piero Gasperini. Proprio sull’ex Dinamo Batumi bisogna registrare un paragone che sta colpendo tutti.

Napoli, Daniele Adani su Khivicha varatskhelia: “Puro George Best”

Daniele Adani, ex calciatore e noto commentatore, ha infatti paragonato Kvaratskhelia ad uno dei più grandi giocatori della storia del calcio: “Ha fatto un ‘golazo barbaro’ contro l’Atalanta. Puro George Best”. Non è la prima volta, infatti, che il georgiano viene paragonato all’ex stella del Manchester United.

Quello di George Best era sicuramente un altro calcio, visto che stiamo parlando degli anni sessanta e settanta, ma sicuramente Kvaratskhelia ha qualche movenza del fuoriclasse nordirlandese. Tuttavia, se Adani ha paragonato il georgiano a George Best, Luciano Spalletti è andato molto oltre. Il tecnico toscano, nel corso della classica conferenza stampa post partita, ha infatti parlato così del suo giocatore: “Ha fatto un gol degno di Maradona, questa volta si può dire. Ha qualità di toccare palla nello stretto. Rapidità di esecuzione in tutti questi tocchi ravvicinati. Khvicha è immarcabile quanto ti punta”.