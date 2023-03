Napoli, vittoria e paura: brutte notizie per Spalletti, cosa succederà?

Il Napoli con l’Atalanta di Gasperini è tornato al successo ma ora Luciano Spalletti attende con ansia alcuni importanti aggiornamenti.

Dopo la sconfitta di una settimana fa contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, il Napoli di Luciano Spalletti ha ripreso la propria corsa. I partenopei, infatti, hanno battuto questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona l’Atalanta di Gian Piero Gasperini con il risultato finale di 2-0.

I marcatori della serata del Napoli sono stati Kvaratskhelia (autore di un grandissimo gol) e Rrahmani. Gli azzurri hanno sicuramente meritato il successo, anche se nella prima frazione di gara bisogna considerare l’ottima prestazione dell’Atalanta. Gli uomini di Gian Piero Gasperini, infatti, hanno saputo tenere botta agli attacchi del Napoli che, però, nel secondo tempo ha preso il sopravvento.

La ripresa, di fatto, è stata a senso unico, visto che l’Atalanta è riuscita a tirare verso la porta difesa da Gollini, che aveva sostituito Meret prima del fischio d’inizio, nei 20 minuti finali. Gli azzurri con questo successo, visto anche il ko di ieri sera dell’Inter contro lo Spezia, si sono riportati di nuovo a 18 punti dal secondo posto, ma questa sera c’è stata anche nota stonata.

Il Napoli ha battuto l’Atalanta, ma Spalletti teme per le condizioni di Kim Min-Jae

Kim Min-Jae, infatti, al 76’ è stato costretto ad uscire per un problema al polpaccio. Il coreano stava disputando una grandissima prestazione, ma ha dovuto lasciare un campo dopo una scivolata su Zapata.

Il difensore centrale ha lasciato il campo al fischio finale del direttore di gara, ma con una fasciatura al polpaccio. Nelle prossime ore ci saranno sicuramente degli aggiornamenti sulle condizioni di Kim Min-Jae, soprattutto in vista della gara di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte.

Per Kim, fortunatamente, non dovrebbe essere comunque nulla di preoccupante. Ad affermarlo, ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’, è lo stesso Luciano Spalletti: “Come sta? Sta benissimo, al termine della partita gli ho di non invetarsi nulla perché domani si allena lo stesso”.