Fabian Ruiz, cambia tutto: napoletani spiazzati, colpo di scena

La stagione dell’ex Napoli Fabian Ruiz non sta andando come sperava. Ecco che potrebbero aprirsi clamorosi scenari nel prossimo futuro.

Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo ex Napoli, ha lasciato quest’estate il club partenopeo dopo 166 presenze, condite da 22 gol, in 4 stagioni. Si è trasferito al PSG per una cifra attorno ai 23 milioni, firmando con il club francese un contratto fino al 2027. La sua avventura con i parigini procede però tra alti e bassi.

Se in campionato il PSG è saldamente al comando, con 10 lunghezze di vantaggio sulla seconda in classifica, e potrebbe quindi vincere l’ennesimo titolo di Ligue 1, in Champions League il cammino dei parigini si è interrotto agli ottavi di finale al cospetto del Bayern Monaco. una sconfitta che certifica l’ennesimo fallimento europeo per uno dei club che, negli ultimi anni, ha speso le cifre maggiori sul mercato.

Ecco quindi che potrebbe prefigurarsi, in casa PSG, l’ennesima rivoluzione. Tutto dipende cosa la proprietà vorrà fare con il tecnico Galtier e il direttore sportivo Campos. Qualora però ci fosse la riconferma di entrambi non è escluso che potrebbe comunque partire una piccola rivoluzione di mercato. E, a farne, le spese, potrebbe essere anche Fabian Ruiz.

PSG, con Fabian Ruiz già ai titoli di coda? Lo spagnolo potrebbe già dire addio alla Ligue 1

Il Paris Saint Germain ha avuto un mercato estivo che, nonostante le grandi spese, si è rivelato alla prova dei fatti deludente. Da più parti arrivano voci di una possibile rivoluzione sul prossimo mercato. Questo indipendentemente se la proprietà deciderà di confermare Christophe Galtier e Luis Campos, allenatore e direttore sportivo dei parigini.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, sono diversi i calciatori che potrebbe lasciare il club anche solo dopo una stagione: Carlos Soler, Hugo Ekitike, Renato Sanches ed appunto Fabian Ruiz. Anche se tra questi l’ex Napoli sembrerebbe essere quello che ha maggiori possibilità di restare al PSG rispetto agli altri. Da monitorare anche la situazione legata a Sergio Ramos, il quale potrebbe essere un’altra delle vittime illustri visto rischia di non vedersi rinnovato il contratto.