Laurienté al Napoli, annuncio in diretta: novità di calciomercato

Il Napoli si prepara per il match di Champions League da giocare contro l’Eintracht, mentre Giuntoli ragiona in ottica mercato: arrivano le parole dell’agente di Laurentié.

Il Napoli si prepara per affrontare l’Eintracht Francoforte in Champions League, anche se nel mentre non smette di guardarsi intorno ragionando sui profili da provare a portare in azzurro per il futuro. A tal proposito stuzzica il profilo di Armand Laurentié: le parole del suo agente.

Tra le file del Sassuolo, in questa stagione in corso, si sta mettendo particolarmente in mostra Armand Laurentié. L’attaccante francese ha siglato una doppietta contro la Roma e ha servito un assist per la rete di Pinamonti. Per quello che sta mostrando ha perciò da tempo attirato l’attenzione di diversi club.

Possibile futuro al Napoli di Aurelio De Laurentiis per lui? A parlare di questa possibilità è stato il suo agente, Roberto Meloni, ai microfoni del canale ‘Twitch’ di ‘TV Play’. Ecco cos’ha riferito.

Calciomercato Napoli, futuro in azzurro per Laurentié? Le parole del suo agente

Roberto Meloni, l’agente dell’attaccante del momento del Sassuolo, Armand Laurienté è intervenuto ai microfoni di ‘TV Play’. Queste le sue parole: “Non c’è stato un click particolare dietro la sua esplosione, si sono create delle buone dinamiche e lui è molto tranquillo. Gioca il suo calcio e quindi è sereno. Dionisi per lui è importante sotto tutti i punti di vista, coccola tutti i giocatori e li mette in posizioni ideali, questo per Armand è fondamentale. La calma gli permette di esprimersi al meglio”.

“Il Torino si era mosso per primo per lui, poi per dinamiche di mercato non si è concretizzato”, ha riferito ma poi il trasferimento si è concretizzato per il club neroverde. Ma non è finita qui, perché il riferimento è poi andato al club di Aurelio De Laurentiis: “Il Napoli, come tante altre società, rappresenta uno step importante. Lui per ora è concentrato sul Sassuolo e siamo contenti di questo. Ci sarà modo e tempo di valutare tutte le soluzioni. È contento della sua annata, è felicissimo e vuole continuare così chiudendo la stagione con più gol possibili”.