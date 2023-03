🔴 “Una firma contro natura”: Napoli, l’annuncio in diretta è netto

Il Napoli giocherà mercoledì sera contro l’Eintracht Francoforte al Maradona e per quanto sta accadendo con i tifosi tedeschi ha parlato il prefetto della città .

Il Napoli ospiterà l’Eintracht Francoforte al Diego Armando Maradona nella serata di mercoledì per il ritorno degli ottavi di finale della competizione. La partita è stata considerata ad alto rischio, motivo per cui è stata vietata la trasferta ai tifosi tedeschi. Sono arrivate anche le parole del prefetto della città partenopea, Claudio Palomba.

Il Napoli ospiterà l’Eintracht tra due giorni ma le polemiche non si placano. Il club tedesco non si rassegna infatti alla decisione di non poter avere i propri tifosi sugli spalti del Maradona, nonostante le motivazioni rese note dalle autorità .

Per ultimo ha parlato della situazione che si è venuta a creare anche il prefetto della città di Napoli ai microfoni di ‘TV Play’ in onda su ‘Twitch’. Ecco le dichiarazioni di Claudio Palomba.

Napoli, in attesa dell’Eintracht parla il prefetto della città partenopea: le ultime sulle decisioni prese

Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha parlato così ai microfoni di ‘TV Play’: “Voglio fare una premessa: sono un amante del calcio e del tifo. Firmare un provvedimento di divieto va contro natura. Tutte le autorità di Polizia a partire dal Questore mi segnalano che la gara è ad elevato rischio per gli incidenti che ci sono stati a Francoforte. Inoltre già dal 14 di febbraio era stata sospesa la vendita dei biglietti per il settore ospiti. Il processo era già iniziato tempo fa. Ieri, dopo l’incontro del pomeriggio, abbiamo deciso di circoscrivere la vendita agli abitanti di Francoforte. È una prova di responsabilità per i tifosi del Napoli, ci potrebbero essere tedeschi. Con l’annata che stiamo vivendo con il Napoli, dovremo dare tutti una risposta di responsabilità ”.

“Respinto il ricorso ulteriore dell’Eintracht con articolate motivazioni. Abbiamo terminato cinque minuti fa un comitato di ordine e sicurezza pubblica e sono state concordate le prime misure di sicurezza. Già dal 14 febbraio, sulle indicazioni della Polizia, il Napoli ha comunicato all’Eintracht di bloccare le vendite per le valutazioni in corso. Acquisiti questi elementi, sono state fatte delle proposte al Prefetto ed al Questore. Le abbiamo ricevute il 6 marzo, abbiamo fatto repentinamente un comitato e l’8 abbiamo fatto il provvedimento”.

“Già nel primo provvedimento – ha aggiunto Palomba – avevo segnalato che le indicazioni ci erano arrivate dalle autorità centrali. Napoli-Eintracht è una gara di massima attenzione essendo una gara di Champions League. Dovrebbe essere una giornata di sport. Ci avviamo verso quello che non posso nominare e c’è stato anche un incontro con il presidente ed il Questore. Due o trecento tifosi non possono rovinare una serata del genere”.