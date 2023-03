Mercato Napoli, il top giocherà in azzurro dopo lo Scudetto: il piano

Il Napoli di Spalletti è atteso dalla gara di Champions contro l’Eintracht di Francoforte, ma ci sono delle novità in sede di mercato.

Dopo aver battuto sabato sera l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il Napoli di Luciano Spalletti si sta preparando per la gara di ritorno dell’ottavo di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte guidato da Oliver Glasner.

Gli azzurri partono sicuramente per il passaggio del turno, visto il risultato di 0-2 dell’andata rimediato in Germania, ma dovranno comunque prestare attenzione agli attacchi dell’Eintracht di Francoforte. La squadra di Oliver Glasner, che dovrà fare a meno anche di Kolo Muani squalificato, non ha di fatto nulla da perdere nel match di domani sera.

Proprio per la gara contro l’Eintracht di Francoforte, Luciano Spalletti ha ricevuto delle ottime notizie. Contro i tedeschi, molto probabilmente, saranno a disposizione anche i tre giocatori che in questi ultimi giorni non sono stati al top: Lozano, Kim Min-Jae e Meret. Il messicano si è infatti allenato con il resto del gruppo, mentre gli altri due giocatori hanno svolto metà allenamento con i compagni e metà individualmente. Tuttavia, in attesa della gara decisiva contro il team di Glasner, ci sono degli importanti aggiornamenti in sede di calciomercato.

Mercato Napoli, ecco il piano di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli per trattenere Khvicha varatskhelia

Ciro Venerato, giornalista della RAI, ha infatti parlato così del futuro di Kvaratskhelia ai microfoni ufficiali di ‘Tele A’: “Il Napoli ha tutta l’intenzione di tenerlo almeno per un altro anno. L’idea della società partenopea è quella. Il georgiano percepirà 2,5 milioni di euro all’anno più una serie di bonus. La maglia numero 10 può essere indossata da Kvaratskhelia? Deve restare dov’è, Diego è stato Napoli non il Napoli”.

Il giornalista ha poi continuato il suo intervento: “Scudetto? Gli azzurri sono riusciti a fare il vuoto, c’è poco da dire. Al termine di questa stagione ci saranno vari rinnovi tra le fila azzurre. Tra quelli che dovrebbero restare c’è anche Alex Meret, nonostante le offerte che arrivano dall’estero. Futuro di Spalletti ? Si cercherà di mettere tutte le cose a posto in corso d’opera”.