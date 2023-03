🟢 Napoli, adesso è ufficiale: gongola De Laurentiis, è tutto pronto

Una grande notizia per il Napoli e per il presidente Aurelio De Laurentiis. Ormai è ufficiale, c’è la conferma proprio in queste ore.

Il Napoli si prepara ad un match molto importante, che di fatto andrà anche a condizionare il resto della stagione. La vittoria in Germania contro l’Eintracht è stata importante e dovrebbe consentire agli azzurri di guardare al futuro con grande fiducia. Certo, la Champions è una competizione molto particolare dove non ci si può mai dire certi di aver raggiunto un obiettivo senza prima avere la conferma del campo. Ecco perchè gli azzurri si approcceranno alla sfida di domani con grande cautela. Arrivare ai quarti sarebbe un obiettivo molto importante e testimonierebbe anche quanto si sia lavorato bene sia in campionato che in Europa (al netto dell’eliminazione dalla Coppa Italia).

L’Eintracht è una squadra ostica, che nel match di andata è stata sopraffatta da un Napoli che si è dimostrato attento ed abile a sfruttare le proprie occasioni. Ma in Europa non si possono dormire sonni tranquilli. Domani la squadra tedesca arrivare in quel di Fuorigrotta con la consapevolezza di dover ribaltare un risultato e paradossalmente con poco o nulla da perdere. Proprio questa sarà la chiave con la quale l’allenatore Glasner proverà a spingere i suoi giocatori.

Napoli, che notizia per De Laurentiis e la squadra: ora è ufficiale

La sfida è di quelle importanti, che all’interno di una stagione possono essere decisive per diversi motivi. Ecco perchè la città ha deciso di rispondere presente all’appuntamento. I tifosi del Napoli non si fanno attendere quando l’impegno diventa importante e decisivo, ed ecco che proprio in queste ore è arrivata la notizia che di sicuro rappresenterà un elemento importante anche per la squadra e gli azzurri che scenderanno in campo.

Lo Stadio Diego Armando Maradona è ufficialmente sold out: la conferma arriva dal sito di ‘Ticketone’, attraverso il quale non è più possibile acquistare biglietti per nessun settore dell’impianto. Nelle scorse ore c’è stato un completamento dell’impianto con gli ultimi biglietti rimasti. Uno stadio pieno attende Napoli ed Eintracht, ed in tutto questo non può non gongolare anche il presidente Aurelio De Laurentiis per un’affluenza di tifosi che farà bene anche alle casse del club.