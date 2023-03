Napoli, Aouar ha fatto la sua scelta: giocherà con Bennacer

Il calciatore obiettivo di mercato del Napoli ha scelto: ecco quale dovrebbe essere la sua decisione definitiva.

Il Napoli dopo il successo contro l’Atalanta è adesso proiettato al ritorno dell’ottavo di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Una vittoria significherebbe centrare un traguardo importantissimo: i quarti di finale. Mai nella storia gli azzurri hanno superato gli ottavi di finale e un’eventuale passaggio del turno consegnerebbe a Luciano Spalletti ancora di più la possibilità di entrare nella storia del Napoli.

Contemporaneamente Giuntoli è però sempre vigile sul mercato. Il direttore sportivo infatti è sempre al lavoro per trovare profili adatti alla squadra azzurra. Uno di questi, il cui nome è molto circolato nelle ultime ore è quello di Houssem Aouar. Il centrocampista classe 1998 del Lione è in scadenza di contratto e diversi club, tra cui il Napoli ma anche il Milan, sono sulle sue tracce. Anche se in questa stagione ha sofferto di qualche problema fisico di troppo, il calciatore ha dimostrato indubbie qualità.

Nel frattempo però, in attesa di capire quale sarà il suo futuro a livello di club, Aouar ha preso una decisione importantissima a livello di Nazionale. Nonostante avesse già vestito i colori della Francia, il calciatore ha deciso, stando a quanto riporta L’Equipe, di optare per la convocazione nella nazionale dell’Algeria. Un cambio possibile in quanto Aouar ha fino a questo momento vestito la maglia della Francia unicamente in un’amichevole e quindi, per il regolamento FIFA, c’è la possibilità di cambiare nazionale.

Aouar sceglie l’Algeria. Il centrocampista nel mirino del Napoli ‘lascia’ la Francia

Dopo aver aspettato a lungo una chiamata da Didier Deschamps, il centrocampista del Lione ha deciso di puntare tutto sull’Algeria, dove sono nati i suoi genitori e dove troverà alcune conoscenze della nostra Serie A come il milanista Bennacer.

La Federcalcio algerina lo ha corteggiato per un po’ di tempo e alla fine sembra proprio sia riuscita a spuntarla. Nonostante abbia annunciato la sua scelta nelle prossime ore Aouar potrebbe non essere convocato per gli impegni di marzo a causa di un infortunio da cui si sta ancora riprendendo e che lo sta molto limitando in questo ultimo periodo.