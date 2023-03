Napoli, situazione infortunati: le ultime fanno sorridere Spalletti

Buone notizie per il Napoli e per Spalletti. Tre infortunati in campo nella rifinitura di oggi alla vigilia del match di Champions League con l’Eintracht Francoforte.

Domani al Maradona andrà in scena la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Napoli e Eintracht Francoforte.

La gara si prospetta tesa sia in campo che fuori. I provvedimenti presi nei giorni scorsi dalle autorità italiane hanno infiammato gli umori in vista di un match che anche in campo sarà tutt’atro che sereno.

Il divieto di trasferta generale, poi il dietrofront dopo il ricorso dei tedeschi ed, infine, il divieto di trasferta ai soli residenti a Francoforte hanno acceso gli animi. Sia le società che le tifoserie non se le sono mandate a dire.

I tedeschi hanno più volte manifestato il loro disappunto in merito alle suddette decisioni al punto da chiedere la squalifica del Napoli dalla Champions League. I napoletani, in particolare gli ultras in un’intervista a La Repubblica, non hanno nascosto di essere pronti ad accogliere i tedeschi anche con le maniere forti, ricordando di essere stati trattati malissimo nella gara di ritorno.

Clima teso, dunque, in vista di un match importante per il prosieguo delle stagioni di Napoli ed Eintracht.

Il Napoli vuole proseguire la striscia positiva e sancire una stagione straordinaria con la qualificazione ai quarti di finale. L’Eintracht, attualmente al sesto posto in Bundesliga, vuole portare a casa un traguardo eccezionale.

Buone notizie per Napoli e Spalletti, tre giocatori tornano in gruppo

La rifinitura di oggi porta buone notizie per Luciano Spalletti. L’allenamento odierno, alla vigilia del match di Champions League, ha visto tornare regolarmente in gruppo Kim, Lozano e Meret, tre infortunati che negli ultimi giorni avevano preoccupato il mister toscano.

Lozano aveva accusato un problema muscolare alla vigilia della partita con l’Atalanta. Non rischiato, pare abbia recuperato. Kim aveva tenuto col fiato sospeso tutti durante la gara di sabato, da cui era uscito anzi tempo per un problema alla coscia. Infine Meret aveva dato forfait pochi istanti prima della partita con i bergamaschi.

Oggi si sono allenati in gruppo e chissà se domani Luciano Spalletti potrà schierarli contro l’Eintracht Francoforte. Per adesso il mister si gode il gruppo al completo.