Occhio Napoli, tifosi in ansia: doppio forfait per il big match?

Il Napoli guarda alla prossima sfida, mentre Spalletti studia le mosse e le strategie con un occhio alla Champions League e uno alla Serie A.

Testa all’Eintracht Francoforte, ovviamente. Per la gara di mercoledì sera, che potrebbe portare il Napoli a un risultato storico, Spalletti vuole la massima concentrazione. Qualificarsi, dopo la vittoria dell’andata, significherebbe il primo approdo dei partenopei ai quarti di Champions League. Ma inevitabilmente il pensiero del tecnico toscano va anche un po’ più avanti, e lo stesso vale per i tifosi.

Il 2-0 di Francoforte mette infatti la squadra azzurra moderatamente al sicuro in vista del ritorno. L’attenzione va mantenuta alta, ma nel frattempo Spalletti potrà fare le sue scelte anche in vista della prossima gara di campionato. Domenica il Napoli tornerà in trasferta, dopo una serie di tre incontri casalinghi tra tutte le competizioni, e affronterà il Torino.

Match da non sottovalutare, visto che i granata di Ivan Juric occupano ora l’ottavo posizione in classifica in Serie A, e hanno vinto le ultime due partite disputate. Chiaramente il Napoli sarà un avversario più tosto di Bologna e Lecce, ma i piemontesi hanno dimostrato fin qui di saper tenere testa anche a squadre come Milan e Juventus. Ecco perché per gli azzurri sarà importante studiare bene turnover ed eventuali assenze per la gara del weekend.

Il Napoli pensa al Torino, ma Juric non sorride

Dall’altro lato, Juric ha anche lui i suoi problemi. Nonostante il recente rendimento positivo della sua squadra, il Torino rischia di arrivare alla sfida col Napoli di domenica senza altri due elementi importanti della rosa. L’Ansa riporta che il tecnico granata spera infatti di recuperare Nikola Vlasic, assente da un mese per problemi muscolari, e Yann Karamoh, mancato a Lecce a causa di una botta.

Due obiettivi non semplici, però, e che rischiano di andare ad aggravare una situazione già complicata sul fronte degli assenti. Per la prossima di Serie A, il Torino dovrà già sicuramente fare a meno di David Zima, Valentino Lazaro e Ronaldo Vieira. Juric dovrà quindi escogitare qualcosa se nemmeno Vlasic e Karamoh non saranno disponibili contro il Napoli.