🔴 Stangata ai tifosi dopo i fatti del Maradona: chiusura della curva

Dopo quanto accaduto nel match del Diego Armando Maradona di Napoli è in arrivo la batosta: potrebbe essere chiusa la curva.

La vicenda accaduta al Diego Armando Maradona ha tenuto banco per diversi giorni. Anche adesso, quanto accaduto nell’impianto di Fuorigrotta sta generando molte discussioni. La Giustizia Sportiva, anche se a rilento, si sta muovendo e potrebbe arrivare la durissima stangata per la tifoserie.

L’indagine del procuratore della FIGC Chiné sui cori antisemiti intonati da un gruppetto di tifosi della Lazio al Maradona lo scorso 3 marzo non sarà conclusa prima del derby, quindi non ci saranno chiusure o restrizioni per i tifosi laziali durante il match contro la Roma. Il rischio per la squadra biancoceleste è però che i successivi pronunciamenti possano colpire lo stadio Olimpico subito dopo la pausa delle Nazionali.

Ciò che si sta prefigurando è la concreta possibilità che la Curva Nord venga chiusa. Lo riporta il Messaggero di oggi che parla di come i cori antisemiti dei tifosi della Lazio durante il match del Diego Armando Maradona potrebbero costare caro. Ricordiamo che durante la partita tra Napoli e Lazio i tifosi biancocelesti presenti a Fuorigrotta si sono resi protagonisti di altri episodi non certo edificanti, compreso il lancio di petardi che hanno portato al ferimento di un giovane tifoso napoletano.

Lazio, la trasferta al Maradona potrebbe rivelarsi ‘amara’ con ritardo

Se sul campo la Lazio ha ottenuto una vittoria di misura frutto del gol di Vecino, tra l’altro seconda squadra in Serie A quest’anno a riuscire a fermare il Napoli, fuori dal campo il match del Maradona potrebbe rivelarsi decisamente un problema. I cori antisemiti intonati durante il match da parte di un gruppetto di un centinaio di tifosi, potrebbero portare alla chiusura dell’intera Curva Nord.

Unica nota positiva il fatto che, per le tempistiche allungate della Giustizia Sportiva, la decisione verrà comunque presa dopo il derby contro la Roma. Una partita che quest’anno, vista la posizione in classifica di entrambe le squadre, in piena lotta Champions League, con concrete possibilità di arrivarci, assume un’importanza che va al di là del prestigio da stracittadina.