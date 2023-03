Di Canio lascia i napoletani senza parole: la sentenza è netta

Belle parole quelle di Di Canio nei confronti del Napoli. L’ex Lazio non ha dubbi sulle potenzialità degli azzurri.

Il percorso fatto dal Napoli finora è netto. Sia in campionato che in Europa ha dimostrato un passo diverso dalle altre, e tutti lo stanno notando.

Il match di stasera contro l’Eintracht potrebbe essere una consacrazione. Il simbolo di una stagione straordinaria che, oltre al sempre più vicino scudetto, passerebbe alla storia anche per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

Un traguardo importante, mai avvenuto prima, a testimonianza della grandezza del Napoli di quest’anno.

Nell’edizione odierna de Il Mattino Paolo Di Canio, opinionista di Sky Sport, ha parlato della forza del Napoli e degli obiettivi a cui, anche in Europa, possono ambire.

L’ex calciatore della Lazio non ha risparmiato parole di grande apprezzamento nei confronti della squadra allenata da Luciano Spalletti.

“All’inizio della stagione l’entusiasmo c’era, ma c’era anche incertezza. La reazione che hanno avuto anche dopo la sconfitta con l’Inter fa capire quanto quanto siano forti. Il Napoli dovrebbe essere oggetto di studio, non sono lì davanti a caso”, ha dichiarato Di Canio.

“Mi piace che il Napoli giochi con la voglia di conquistare la vittoria. Le loro caratteristiche, la prepotenza, la corsa, e la forza fisica, mi ricordano il Milan degli olandesi“, ha poi continuato.

Il Napoli in Europa, dove può arrivare

La chiacchierata di Di Canio ha poi continuato sul fronte europeo. L’opinionista di Sky si è soffermato sulle potenzialità del Napoli anche in Chammpions League, dove secondo lui anche le big devono temere gli azzurri.

“Sarei curioso di vedere questo Napoli in un momento di difficoltà contro qualche squadra blasonata, per vedere che scelte e che reazioni potrebbero avere. Se continuano così, non devono temere nessuno. Può succedere di tutto, anche perchè stanno facendo la differenza anche i giocatori che subentrano dalla panchina”, ha commentato.

Gli è stato poi chiesta la sua opinione in merito agli interpreti del Napoli, facendo un paragone con i campioni del Milan degli olandesi a cui si faceva riferimento in precedenza.

“Anche il Napoli ha i campioni. Oltre a Osimhen e Kvratskhelia anche Kim è una bestia. Lobotka e Di Lorenzo sono super. Sono una macchina perfetta. Tutt’Europa ha paura del Napoli. Gli azzurri potrebbero mettere sotto anche i top club della Champions League“, ha concluso Di Canio.