✍🏻 Napoli, colpaccio di Giuntoli: la firma è ufficiale

Gran colpo del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli: arriva la firma del top player che diventa anche ufficiale

Il Napoli questa sera scenderà in campo alle 21:00 contro l’Eintracht Francoforte, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’andata si è conclusa 0-2, grazie alle reti di Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo. Una prestazione sontuosa quella della squadra di Luciano Spalletti, vicino a un risultato che lo consacrerebbe come leggenda del club partenopeo. Il Napoli, infatti, non è mai riuscito a entrare tra le prime otto d’Europa.

Lo scorso anno, dopo il terzo posto in campionato, il Napoli ha deciso di vendere tutti i senatori tenendo quei giocatori che erano da pochi anni e acquistandone dei nuovi. Tra i giocatori che sono rimasti, c’è Stanislav Lobotka, che si è affermato con Spalletti come il miglior centrocampista in Serie A nel suo ruolo e uno dei migliori in Europa. La sua capacità di tenere la palla, smistarla con velocità e il senso della posizione, gli hanno permesso di diventare insostituibile per il Napoli. E infatti, Cristiano Giuntoli ha pensato bene di blindarlo con un lungo contratto.

Napoli, che colpo di Giuntoli: il rinnovo di Lobotka è ufficiale

Il Napoli, sul proprio sito ufficiale, ha annunciato il prolungamento del contratto di Stanislav Lobotka fino al 30 giugno 2027. Il club partenopeo si è garantito anche un’opzione unilaterale per prolungare il contratto fino al 2028. Una splendida notizia per Luciano Spalletti e i tifosi napoletani, che avranno a disposizione uno dei loro beniamini per tanti anni. Il centrocampista slovacco in questa stagione ha collezionato trentaquattro presenze, con un gol segnato in campionato alla prima giornata col Verona e un assist.

In totale, sono 2.849′ giocato in tutte le competizioni. Per Spalletti, Lobotka è insostituibile. Non salta quasi mai una partita, un’eventuale sostituzione avviene solo nei minuti finali di partita con il risultato al sicuro. Il rinnovo allontana tante voci di mercato, che hanno visto il centrocampista slovacco essere accostato a diversi top club, inglesi e spagnoli.