Un ‘nuovo’ Kvaratskhelia in Serie A? Pronto l’affondo, tifosi in estasi

Il Napoli di Kvicha Kvaratskhelia è impegnato questa sera nel match valido per gli Ottavi di finale di ritorno di Champions League.

Il Napoli di Luciano Spalletti sta disputando una stagione a dir poco eccezionale. Gli azzurri volano in campionato e la vittoria del terzo scudetto sembra sempre più vicina. Allo stesso tempo la squadra fa bene anche in Europa dove tra poche ore Kvaratskhelia e compagni hanno la possibilità di riscrivere la storia. Il club partenopeo non è mai arrivato ai Quarti di finale e contro l’Eintracht Francoforte all’andata è terminata con il risultato di 2 a 0.

Uno dei motivi di questa grande stagione in casa azzurra è senza dubbio il talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia. Il calciatore è arrivato in Italia per sostituire l’ormai ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Il calciatore napoletano ha preferito lasciare per andare in Mls e giocare a Toronto e nessuno conosceva Kvicha. Il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha scoperto questo calciatore, sconosciuto inizialmente quasi a tutti.

Kvaratskhelia ha risposto sul campo a suon di gol e assist e l’ultima magia in campionato contro l’Atalanta è solo l’ennesima prodezza di un calciatore che ora tutto il mondo invidia agli azzurri. Una delle grandi particolarità di Kvaratskhelia è che non arriva da un paese tradizionalmente calcistico, ma invece è proveniente dalla Georgia. Ora altri club, anche italiani, monitorano la situazione di questo campionato, tra virgolette nuovo.

Serie A, il Sassuolo sul ‘nuovo Kvaratskhelia’

Il Sassuolo di Carnevali è uno dei club più storicamente attenti ai giovani talenti, sia italiani che europei. Secondo quanto riporta SassuoloNews il ds del club neroverde Carnevali avrebbe messo nel mirino il giovane talento della Dinamo Tbilisi Giorgi Moistsrapishvili, classe 2001 molto stimato in patria. Dopo Kvaratskhelia ora il mercato georgiano è molto attivo e tanti club osservano i giovani provenienti da quel paese.

Il Sassuolo lavora all’affondo, ma sul calciatore ci sono diversi club europei e gli emiliani devono sfidare Tolosa, Basilea e i danesi del Copenaghen. La corsa al nuovo ‘Kvaratskhelia’ è iniziata ed anche il Sassuolo ora spera.