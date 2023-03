“A fine stagione…”: Napoli, la risposta di Osimhen sul futuro

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, è intervenuto dopo la vittoria azzurra contro l’Eintracht Francoforte con delle dichiarazioni abbastanza chiare in merito al suo futuro.

Con la rete all’andata e la doppietta al ritorno, Victor Osimhen è il primo calciatore del Napoli a segnare sia all’andata che al ritorno di una competizione europea nella fase di eliminazione diretta. Un dato che manifesta ancora una volta le grandi qualità dell’attaccante nigeriano, che insieme al talentoso Kvaratskhelia si stanno imponendo come una delle coppie di attaccanti più prolifica in Europa e non solo.

Come contraltare alla grande gioia, c’è la consapevolezza che ciò attira le top società calcistiche europee e quindi sarà difficile trattenere entrambi in estate. Victor Osimhen coltiva il sogno di giocare in Premier League e, considerato che piace a vari club fra cui Chelsea e Manchester United, bisognerà capire i passi da percorrere in estate.

Ai microfoni di ‘Sport1’ l’attaccante stella del Napoli è intervenuto al termine del risultato vincente contro i tedeschi al ritorno degli ottavi di finale di Champions League e ha dichiarato: “Sono molto contento di aver segnato e aiutato la squadra, vogliamo proseguire così”.

Napoli, Osimhen sul futuro: “Sono orgoglioso di questa squadra, a fine stagione…”

Le imprese di Osimhen sotto porta stanno contribuendo a condurre il Napoli alla vittoria dello scudetto. In merito a ciò il calciatore ha affermato all’emittente: “Sono orgoglioso di quanto stiamo facendo. Sento di essere uno degli attaccanti più forti al mondo, per cui ingrazio chi mi elogia e chi ha creduto in me. Ma posso ancora crescere in alcuni aspetti. Il mio idolo è Drogba, lo guardo da quando ero ragazzino. Sono contento di fare bene in Champions, dove anche lui si è esaltato”.