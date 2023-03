Napoli, De Laurentiis al settimo cielo: la notizia dopo l’acceso ai quarti

Il Napoli esulta per il passaggio ai quarti di finale di Champions League ma c’è anche un’altra notizia che fa felice il patron Aurelio De Laurentiis.

Venerdì a Nyon per il Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis sarà presente ai sorteggi per i quarti di finale di Champions League, perché per la prima volta nella storia del club approda a questa fase della competizione. Gioia incontenibile per i tifosi ma anche applausi a tutto spiano per la squadra, che continua a macinare imprese con l’efficacia del suo gioco.

Fra andata e ritorno di ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte di Glasner la formazione di Luciano Spalletti non ha subito alcuna rete. La porta di Alex Meret è rimasta inviolata, mentre sul fronte offensivo gli azzurri hanno nel totale segnato cinque reti. Due all’andata, ad opera di Osimhen e Di Lorenzo. Poi tre al ritorno con doppietta del centravanti nigeriano e rigore tramutato in gol da Zielinski.

Grandi soddisfazioni per il lavoro che sta svolgendo la rosa guidata da mister Spalletti, la quale dà sempre maggiore brillo e internazionalizzazione al marchio Napoli. Proprio a tal proposito, c’è da soffermarsi anche sulle entrate che comporta l’ulteriore passaggio del turno.

Napoli ai quarti di finale di Champions League: a quanto ammontano gli incassi del club finora

Il Napoli sta riuscendo a mettere da parte un vero e proprio tesoretto, il quale aiuta agli esercizi economici del club ma nel contempo dà anche una spinta per quelli che saranno gli investimenti futuri, nel computo di un continuo incremento della rosa con nuovi elementi o riaffermando gli attuali con rivisitazione dei contratti.

Come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, prendendo in considerazione anche i bonus che entrano per i risultati conseguiti, le quote per i pareggi redistribuite e i bonus per la qualificazione agli ottavi di finale del torneo continentale, il Napoli ha già incassato 67,35 milioni di euro. Con l’apporto ai quarti di Champions League il totale arriverà a quota 77,95 milioni di euro, ovvero ulteriori 10,6 milioni di euro che si aggiungono dopo il vittorioso doppio confronto con i tedeschi di Francoforte. A questi dati andranno aggiunti anche gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti per lo ‘Stadio Diego Armando Maradona’. In occasione del match contro l’Eintracht Francoforte è stato registrato un altro sold-out e sono monete che cominciano a pesare in positivo nel sacco azzurro.