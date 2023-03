🚨 “Andrà via, al Real Madrid”: Napoli, non c’è più niente da fare

Il Napoli sa bene che la prossima estate può perdere uno dei propri gioielli, che sembra destinato al Real Madrid: la notizia in diretta

Tutti i giocatori del Napoli stanno disputando una grandissima stagione, probabilmente la migliore delle rispettive carriere. L’Europa ha gli occhi addosso ai partenopei, che sono riuscite a entrare tra le prime otto d’Europa, per la prima volta nella storia del club. Nemmeno ai tempi di Maradona era successo, con le eliminazioni agli ottavi di Coppa dei Campioni per mano di Real Madrid prima e Spartak Mosca poi. Stavolta le cose sono andate diversamente, l’Eintracht ha subito cinque gol in due partite ed è stato eliminato.

Quelli più in mostra in questo Napoli sono Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025 e difficilmente troverà l’accordo per il rinnovo del contratto. Su di lui ci sono Manchester United e Chelsea. Mentre su Kvara si fanno molto insistenti le voci sul passaggio al Real Madrid già a partire dalla prossima estate. Anche se difficilmente De Laurentiis si priverà di entrambi.

Napoli, Osimhen al Real Madrid? Le parole di Impallomeni

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato nel corso di Maracanà su TMW Radio: “Non puoi contenere uno come Osimhen, dalle sue parole si capisce che scalpita. Andando via dal Napoli migliora il suo ingaggio in un top club. Per me andrà via, al Real Madrid come erede di Benzema”. Poi continua sulla politica del Napoli: “De Laurentiis aumenterà l’ingaggio a Osimhen a otto milioni dopo ciò che ha fatto l’anno scorso? Io non credo. I conti sono in ordine, questo sarà l’ultimo anno del centravanti nigeriano. La cessione sarà molto remunerativa e penso che Giuntoli stia studiando il sostituto”.

Parole chiare, che spaventano i tifosi del Napoli. Non solo Kvaratskhelia, dunque, potrebbe approdare al Real Madrid. Tra l’altro, Karim Benzema ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e, almeno ufficialmente, non ha ancora rinnovato. E’ chiaro che la prossima estate sarà molto calda per Osimhen, che potrebbe cambiare squadra e campionato.