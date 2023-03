💙 La 10 a Kvara? Napoli, ecco cosa avrebbe detto Maradona

Gianfranco Zola conosceva Maradona e la sua idea di calcio. le sue parole son convinte, Diego avrebbe voluto così.

Khvicha Kvaratskhelia sta conquistando giorno per giorno un posto nel cuore dei napoletani.

L’attaccante georgiano classe 2001 ha stregato tutti i tifosi con le sue giocate e i suoi gol, ma soprattutto con il suo atteggiamento.

Kvara sembra infatti aver sposato la causa azzurra, e dimostra sempre più un attaccamento alla maglia degno di una bandiera. Diverse volte ha dichiarato il suo amore per la città e i cittadini, e di apprezzare molto l’affetto che riceve quotidianamente dal popolo partenopeo.

D’altronde, 13 gol e 15 assist in 29 partite sono una bella presentazione nella stagione d’esordio con una maglia pesante come quella del Napoli. Una maglia che non vede uno scudetto da più di trent’anni e che, se sei proprio tu a farglielo conquistare, ti rimarrà appiccicata addosso per sempre.

Nelle ultime settimane, tra i festeggiamenti per le partite vinte e quelli per l’imminente scudetto, ha cominciato a girare tra le vie di Napoli una voce. “Diamo a Kvaratskhelia la numero 10“, si sente in città . La maglia numero 10, il numero sacro indossato da Maradona e ritirato in omaggio al più grande giocatore di tutti i tempi.

Il fatto che la maggior parte dei napoletani sarebbero pronti a consegnare il numero di Diego a Kvaratskhelia, la dice lunga sull’affetto che i napoletani provano per il georgiano.

Kvaratskhelia, giusto dargli la numero 10? Le parole di Zola

L’ultimo ad indossare quel numero fu Gianfranco Zola, che eredità quella maglia proprio da Maradona.

Arrivato a Napoli nel 1989, Zola ricevette la numero 10 da Maradona alla fine della stagione 1990/91, quando l’argentino consigliò alla dirigenza di puntare su Zola, suo ideale sostituto.

E allora chi se non lui per rispondere alla domanda dei tifosi?

Ieri, in occasione del match di Champions League tra Napoli ed Eintracht, è stato chiesto a Gianfranco Zola se sarebbe giusto consegnare la numero 10 a Kvaratskhelia.

Lui ha risposto dicendo che la scelta è molto difficile. Se Maradona fosse stato vivo avrebbe sicuramente accettato di darla a Kvaratskhelia. Non essendo, purtroppo, più tra noi, la scelta diventa molto più complessa.

Parole giuste quelle di Gianfranco Zola, che conosceva Diego ed il suo pensiero. Forse Maradona avrebbe voluto che qualcun altro indossasse quella maglia tanto importante.