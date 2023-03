“Ceferin? Inaccettabile!”: Napoli, arriva la bordata in conferenza stampa

Bordata pesante al presidente dell’Uefa Ceferin. Il tutto nella conferenza stampa di oggi, dove si è parlato degli incidenti nella città di Napoli.

Il Napoli ha conquistato l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Una vittoria rotonda che ha permesso agli azzurri di confermare quanto fatto a Francoforte (0-2) dagli azzurri di Luciano Spalletti: Eintracht sconfitto 3-0 e Stadio Diego Armando Maradona in festa per un risultato davvero storico. Certo, non è tutto oro quello che luccica. Nelle ore precedenti alla partita hanno tenuto banco gli scontro in quel di Napoli, che hanno di fatto tenuto in ostaggio il centro storico della città ed in particolare Piazza del Gesù.

Scene di guerriglia urbana riprese da diversi smartphone, immagini che hanno fatto il giro dei social. Oggi la città di Napoli si ritrova a fare la conta dei danni provocati sia dagli ultras tedeschi che da quelli napoletani. Una situazione delicata, quella che anche le forze dell’ordine hanno dovuto fronteggiare fino a tarda notte, quando i supporters tedeschi stanziavano sul lungomare.

Ci sono stati degli arresti (7, di cui 3 tedeschi) ma ancora non è chiaro se ci possano essere ulteriori conseguenze rispetto a quanto accaduto nella giornata di ieri. Il Napoli fa festa, certo, ma c’è anche da capire fino a che punto il sistema ha retto nella maniera corretta. E soprattutto se qualcosa poteva essere fatto meglio per evitare quanto visto ieri in centro città.

Napoli, il sindaco Manfredi e la bordata a Ceferin

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa con presenti Prefetto, Questore, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ed il presidente del club Aurelio De Laurentiis. Al centro dell’attenzione, ovviamente, gli episodi di ieri e l’ordine pubblico che ha evidenziato qualche falla nella gestione dei tifosi stranieri arrivati in città nelle scorse. Si era espresso con disappunto il presidente dell’Uefa Ceferin, soprattutto sulla decisione di vietare la trasferta ai tifosi residenti a Francoforte.

E cosi proprio il sindaco Manfredi, nel corso della conferenza stampa, si è scagliato contro il numero uno dell’Uefa: “Le dichiarazioni del presidente dell’Uefa Ceferin sono inaccettabili perché partono da un pregiudizio”, ha detto il sindaco di Napoli. “Come se a Napoli fossero tutti delinquenti e chi arriva qua è invece santo”, la parole del primo cittadino.

“Non è vero, i delinquenti sono dappertutto”, ha proseguito Manfredi. “Vanno affrontati con la consapevolezza che se non li estirpiamo dalla dinamica del gioco alla fine le persone non si potranno muovere per l’Europa per una partita”, la chiosa sull’argomento del sindaco.