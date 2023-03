Napoli, pioggia di milioni in arrivo. E De Laurentiis gode

Cifre altissime quelle incassate dal Napoli di De Laurentiis grazie al percorso europeo. E il numero sembra poter aumentare.

Il percorso in Champions League del Napoli è straordinario sia dal punto di vista dei risultati che da quello degli incassi.

La settima vittoria su 8 partite giocate, e la relativa qualificazione ai quarti di finale, regalano agli uomini di De Laurentiis un incasso da urlo.

Ma quali sono i parametri con cui l’Uefa distribuisce gli introiti della maggiore competizione europea di calcio? Complessivamente sono 2 i miliardi di euro che l’organizzazione divide tra i vari partecipanti.

Innanzitutto, ogni club incasserà 15,64 milioni di euro come quota di partenza (il 25% del totale viene equamente distribuito a tutti i club partecipanti).

Il 30% del totale (circa 600 milioni di euro) sono destinati agli importi fissi relativi alle prestazioni. Un altro 30% viene suddiviso sulla base delle classifiche dei coefficienti dei rendimenti decennali. Infine il restante 15% (circa 300 milioni di euro) è composto da quote variabili legate al market pool.

Champions League, quanto incassa il Napoli?

Il club di De Laurentiis, secondo questi parametri, ha finora portato a casa 15,64 milioni (quota di partenza) a cui bisogna aggiungere 14 milioni grazie alle cinque vittorie conquistate nella fase a gironi (2,8 milioni di euro per vittoria e 930mila euro per ogni pareggio). Il Napoli incassa inoltre anche 1,5 milioni di quote pareggi, una novità introdotta dall’Uefa che distribuisce le quote delle partite pareggiate sulla base del numero di vittorie conseguite.

La qualificazione agli ottavi di finale è valsa al Napoli 9,6 milioni di euro, mentre il passaggio ai quarti 10,6 milioni di euro.

Il ranking decennale considera, ovviamente, la classifica del ranking negli ultimi dieci anni. Il Napoli possiede 16 quote di coefficiente dal valore di 1,137 milioni di euro ciascuna. Per cui il ranking decennale frutta agli azzurri 18,192 milioni di euro.

Il club di De Laurentiis ha incassato almeno 8,76 milioni di euro dal market pool (cifra variabile in quanto dipende dal percorso delle altre italiane, ma destinata a crescere).

Infine il Napoli ha incassato, attualmente, circa 78 milioni di euro. Cifre che potrebbero aumentare se il Napoli dovesse avanzare. La qualificazione alla semifinale frutta 12,5 milioni di euro, quella alla finale 15,5 milioni di euro e la vittoria della Champions League porterebbe nelle casse del club 4,5 milioni di euro.