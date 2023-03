Scontri tifosi Napoli-Eintracht, non è finita: ennesimo episodio vergognoso

Ancora momenti di grossa tensione, non è finita dopo gli scontri tra i tifosi del Napoli e quelli dell’Eintracht Francoforte: ennesimo episodio vergognoso

Doveva essere il giorno delle celebrazioni e dei festeggiamenti e, invece, la storica vittoria del Napoli è quasi passata in secondo piano. Oggi sembra non esserci spazio per l’impresa degli azzurri, mai giunti nella propria storia ai quarti di finale di Champions League. E ora finalmente tra le migliori otto squadre d’Europa. Non poteva essere altrimenti, soprattutto dopo gli scontri che sono proseguiti anche in piena nottata, all’esterno dell’albergo che ospitava le centinaia di tifosi tedeschi di stanza sul lungomare.

Già dalle prime ore della mattinata, però, gran parte dei tifosi di sponda Eintracht Francoforte sono stati smistati tra Salerno e Roma, dove le rispettive questure hanno proseguito a riconoscere e a rispedire i facinorosi da dove sono venuti. La conferenza di stamane avrebbe dovuto segnare la parola fine sugli scontri avvenuti ieri tra le due tifoserie. E invece c’è stato ancora spazio per l’ennesimo episodio vergognoso a carico dei supporters tedeschi. Persino adesso che sono lontani (in gran parte) dalla città di Napoli.

Napoli, i tifosi dell’Eintracht vicino agli scontri anche a Fiumicino: c’è la notizia

Secondo quanto riportato dall’edizione online de ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, i tifosi dell’Eintracht hanno rischiato di causare nuovi scontri. Stavolta nella zona capitolina, nei pressi dell’aeroporto di Fiumicino. Le Forze dell’Ordine hanno dovuto ricorrere ad operazioni straordinarie per evitare che un centinaio di tifosi tedeschi entrasse in contatto con gli ultras di Lazio e Roma. I quali, sono rispettivamente diretti in Olanda e in Spagna per gli impegni europei delle proprie squadre.

Insomma, dopo il devasto del centro cittadino di Napoli, i tifosi dell’Eintracht sono riusciti a causare problemi e apprensione sino all’ultimo minuto della propria permanenza sul territorio italiano. Una lezione da imparare quanto prima per le istituzioni e le amministrazioni italiane, rimaste ancora scosse dopo quanto successo negli ultimi giorni.