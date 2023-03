👀 Calciomercato Napoli, il club di A sfida gli azzurri per il bomber

Il Napoli di Luciano Spalletti è una delle grandi rivelazioni (ormai non più) della stagione. Gli azzurri ora possono davvero sognare.

Il cammino del Napoli 2022/2023 è stato finora davvero eccezionale. Gli azzurri hanno avuto un rendimento al di sopra nettamente delle aspettative e i risultati sono straordinari sia in Italia che in Europa. La capolista del campionato è sempre più vicino alla vittoria del terzo storico scudetto e, visto il vantaggio sulle avversarie, manca solo la matematica per raggiungere questo risultato spettacolare.

Le cose non sono molto diverse in Europa dove il club affronterà il Milan di Pioli ai Quarti di finale e parte favorito nella propria parte di tabellone verso una finale che sarebbe a dir poco storica. Il club partenopeo non ha mai raggiunto questi risultati ed una buona parte del merito è del direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli.

Il dirigente partenopeo ha realizzato un autentico capolavoro, i numeri sono impressionanti con la squadra che ha ridotto drasticamente il monte ingaggi ed ha rinforzato alla grande la rosa. Il cambio tra l’ex capitano Lorenzo Insigne e il giovane talento georgiano (sconosciuto inizialmente a tutti) Kvicha Kvaratskhelia è stato evidente sia a livello economico che tecnico ma il giovane classe 2001 ha sorpreso tutti, persino i compagni e la società azzurra. Il Napoli non si ferma e pensa però al futuro.

Napoli, è sfida con il Sassuolo per un giovane bomber

Giuntoli monitora il mercato di tutta Europa e osserva anche le serie minori nostrane. Da tempo il direttore sportivo azzurro monitora il centravanti del Cesena Stiven Shpendi, classe 2003 che si è messo in mostra in Lega Pro. Sul giocatore ci sono Napoli e Fiorentina, ma secondo quanto riporta Tuttoc è il Sassuolo ad aver pronto l’affondo. Il club neroverde ha infatti offerto 3 milioni di euro al club romagnolo per anticipare la concorrenza e mettere a segno questo colpo.

Anche il Sassuolo come il Napoli è molto attento ai giovani talenti e Shpendi non è passato inosservato. Il calciatore ha finora totalizzato 11 reti in 24 presenze di campionato e non è escluso che il bottino possa aumentare entro il termine della stagione. I suoi numeri sono importanti e il calciatore piace a diversi club, ma il Napoli rischia di perderlo.