“Piace a Giuntoli”: Calciomercato Napoli, la rivelazione in diretta è netta

Il Napoli non si ferma mai sul fronte del calciomercato. In piena diretta la rivelazione di un nome che piace molto al direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli.

La squadra di mister Luciano Spalletti cammina verso la fine del campionato forte del suo posto saldo da capolista e con la gioia di poter conquistare uno scudetto che manca da circa un trentennio. Nel frattempo, la formazione è ai quarti di finale di Champions League per la prima volta nella sua storia, per cui si ragiona ad ampio raggio sulla magia di un’annata che resterà impressa.

Se ciò impegna i pensieri dei tifosi, non perturba quelli di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli è sempre in piena attività con il suo staff e con la dirigenza per il futuro della squadra e per il consolidamento di alcune posizioni. Ad esempio, proprio a ridosso del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, è stato annunciato il rinnovo di contratto di Stanislav Lobotka fino al 2027.

Per ciò che riguarda i nomi invece da tesserare, ne fa uno Alessandro Baretti. Il giornalista da Torino ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ durante ‘Punto Nuovo Sport Show’ parla del match di campionato in programma domenica fra i granata di Juric e il Napoli, aprendo anche una parentesi di calciomercato.

Napoli attivo sul calciomercato, il nome a sorpresa da Torino: Giuntoli ci lavora

“Il Napoli sta esprimendo un gioco incredibile, ma il Torino viene da due ottime partite”, esordisce il collega. Poi Baretti prosegue anche sul calciomercato: “Schuurs ha le stigmate del campione. Il Torino ha compiuto un piccolo capolavoro di calciomercato, non mi sorprende che piaccia anche al direttore sportivo Giuntoli. È arrivato dall’Ajax e in poco si è immesso nei meccanismi di mister Juric. Si tratta di un predestinato, che in poco tempo ha fatto dimenticare Bremer. Toccherà a lui marcare Osimhen, sarà un duello avvincente. L’olandese è uno degli avversari di campionato più tosti per il nigeriano”.

Alessandro Baretti poi conclude in merito al confronto di Serie A: “Juric al Napoli ha già fatto qualche scherzetto in passato, c’è un conto aperto. Il confronto con Spalletti comunque è totalmente a favore del tecnico napoletano. Il Torino sta attraversando un buon periodo di forma, anche se manca ancora un attaccante capace di far scattare in avanti la squadra. Poi c’è Karamoh che sta dando qualcosina in più e il Toro recupererà quasi sicuramente Vlasic”.