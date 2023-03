😕 “Mi dispiace…”: Napoli-Insigne, l’annuncio in diretta spiazza tutti

Il Napoli prosegue nel suo cammino sia in campionato che in Champions League con altisonanti risultati e arriva un commento da Insigne riguardo ciò.

I primi quarti di finale di Champions League della storia azzurra il Napoli li disputerà contro il Milan di Stefano Pioli. È quanto ha sorteggiato l’urna di Nyon. Le due gare di andata e ritorno si disputeranno rispettivamente il 12 aprile a San Siro e il 18 aprile allo Stadio Diego Armando Maradona. Entrambe a partire dalle ore 21:00.

Incredibile emozione, che mister Luciano Spalletti ha commentato invitando a mantenere la calma rispetto alla buona sorte azzurra perché la tradizione del Milan in campo internazionale impone grande rispetto nei confronti dell’avversaria. Nonostante ciò è difficile contenere l’emozione in città e anche all’interno dello spogliatoio.

Grandi sentimenti staranno sicuramente attraversando la mente di Giovanni Di Lorenzo. Il difensore azzurro al suo primo anno da capitano del Napoli indosserà la fascia in una circostanza storica e potrebbe essere colui il quale alzerà al cielo anche il tricolore, dopo oltre un trentennio dall’ultima volta.

Napoli verso lo scudetto, Roberto Insigne: “Un po’ mi dispiace per Lorenzo”

Sorge spontaneo in questo clima ripensare a Lorenzo Insigne. Nelle ultime stagioni è stato lui, da napoletano cresciuto nel vivaio partenopeo, ad avere l’onere e l’onore di indossare i gradi da capitano. Alla prima stagione lontano da Fuorigrotta e sostituito dal georgiano Kvaratskhelia, è difficile non provare sentimenti contrastanti.

Ne ha parlato il fratello, Roberto Insigne, attaccante del Frosinone, intervenuto per un’intervista ai microfoni di ‘DAZN’. Il giocatore ha parlato delle emozioni di Lorenzo, oggi in Canada al Toronto. Di seguito le sue parole: “Un po’ mi dispiace per lui. Ha fatto tutta la carriera a Napoli, dando anima e cuore. È andata così ma è contentissimo per la città e per la squadra. Noi siamo napoletani, il Napoli per noi è casa. Per cui la cosa fondamentale è questa, è la squadra della nostra città. Ne parliamo spesso e lui è contento. Speriamo che continuino così anche in Champions League”.