❌ Napoli, che delusione: annuncio ufficiale, non sarà in campo!

Che delusione per in casa Napoli. Adesso è ufficiale, l’azzurro non sarà in campo: la notizia è arrivata proprio in queste ore.

Una giornata importante per il Napoli, che ha conosciuto oggi la sua avversaria per i quarti di finale di Champions League. Sarà il Milan ad affrontare gli azzurri, in un derby tutto italiano che di sicuro regalerà grandi emozioni. La squadra di Luciano Spalletti, ad oggi, ha un vantaggio davvero corposo in campionato rispetto ai rivali milanisti, ben al di sotto in classifica. Eppure, tutto questo potrebbe non rappresentare una variabile concreta sul campo. I match di andata e ritorno all’interno di una competizione cosi particolare come la Champions League, vivono di variabili totalmente differenti rispetto a quanto accade all’interno dei campionati.

Sorteggio che ha parlato anche per l’Inter, che affronterà invece il Benfica, un’altra portoghese dopo la sfida col Porto agli ottavi di finale. L’Italia è riuscita a portare fino a questo punto ben tre italiane, senza considerare poi quelle che giocano in Europa League (Juventus e Roma) ed in Conference League (Fiorentina).

Il Napoli, dopo aver vissuto l’emozione del sorteggio, viene etichettata ad oggi come una delle pretendenti principali per la vittoria del campionato, e qualcuno guarda anche alla Champions. Una cavalcata storica, che si interromperà di qui a breve per gli impegni delle nazionali. Proprio in questo senso, c’è una notizia che di sicuro rappresenterà una delusione per uno dei giocatori di Spalletti.

Napoli, brutte notizie per uno degli azzurri: Mario Rui escluso dal Portogallo

Nonostante la stagione vissuta su ritmi importanti, che lo vede come uno dei protagonisti indiscussi, Mario Rui non farà parte della spedizione che vedrà il Portogallo affrontare Liechtenstein e Lussemburgo come primi match di qualificazione ai prossimi Europei del 2024. Due impegni importanti, che però non vedranno in campo il terzino del Napoli.

Mario Rui, infatti, non compare nella lista dei convocati di Roberto Martinez per i due match. Una delusione per il giocatore azzurro che di sicuro avrebbe apprezzato (e sperato) nella chiamata del commissario tecnico. Un pizzico di sollievo per i tifosi, che non dovranno preoccuparsi di potenziali infortuni ed in generale delle condizioni del terzino che resterà a Napoli e si godrà un po’ di tranquillità prima del rush finale.