Napoli, Osimhen verso l’addio? L’ex bomber non ha dubbi e spiazza tutti

L’ex attaccante del Napoli ha parlato ai microfoni di ‘Radio CRC’ del futuro di Victor Osimhen: le sue parole toccheranno De Laurentiis

Gli ottavi di finale di Champions League hanno confermato la forza del Napoli e di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha firmato una doppietta nel 3-0 maturato nella gara di ritorno contro l’Eintracht Francoforte. Il calciatore era già risultato decisivo all’andata siglando la prima delle due reti dei partenopei.

Dopo il match contro i tedeschi, tuttavia, alcune sue dichiarazioni hanno colpito i tifosi napoletani, che temono la possibilità di un addio di Osimhen durante la sessione del calciomercato estivo. L’attaccante ex Lilla non ha dato garanzie in merito al suo futuro. Futuro del quale ha parlato adesso pure una vecchia conoscenza dei tifosi azzurri.

Napoli, Schwoch: “Davanti a certe offerte De Laurentiis non potrà far altro che cedere Osimhen”

A ‘Radio Crc’ di Victor Osimhen ha parlato Stefan Schwoch, attaccante del Napoli tra il 1999 e il 2000. L’ex calciatore bolzanino, che ha timbrato 28 reti in 57 presenze con la maglia partenopea, si è espresso sul nigeriano nel corso della trasmissione ‘Si gonfia la rete’ condotta da Raffaele Auriemma.

“Dalle dichiarazioni compiute – ha detto Schwoch – si capisce che Victor ha la coscienza a posto. Sa che sta facendo il massimo e che in estate gli pioveranno addosso tantissime richieste. Il campionato inglese è la migliore destinazione per lui e se dovesse arrivare un’offerta altissima, De Laurentiis non potrà far altro che lasciarlo partire. Contro l’Eintracht ha fatto un gol splendido. Se riguardate le immagini vi renderete conto che è rimasto sospeso in aria per indirizzare il pallone”, ha detto l’ex attaccante. Parole che sicuramente non faranno felicissimi i tifosi del Napoli.

In merito alle possibilità degli azzurri in Champions ha poi aggiunto: “Il Napoli è inferiore soltanto a Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco perché sono club abituati a vivere alcuni palcoscenici. Meglio affrontarle in gara secca perché su due sfide possono pensare di risolvere in proprio favore l’eliminatoria attraverso la qualità dei singoli. Lo scudetto è una pratica chiusa mentre in Champions possiamo ancora levarci delle soddisfazioni”.

Infine, ha parlato di un altro singolo: “Anche Kim è eccezionale, come lo era Koulibaly. Quest’ultimo però a volte diventava strafottente mentre il coreano è sempre applicato. Spalletti rimane il grande artefice di questa squadra. La medaglia d’oro però la darei a Giuntoli perché ha sempre speso poco”, ha concluso Schwoch.