🔥 “Rifiutò l’offerta…”: Napoli-Milan, il retroscena che infiamma la partita

Un retroscena che mette vicine Napoli e Milan, emerso oggi proprio nel giorno del sorteggio che ha visto accoppiate le squadre per i quarti di Champions League.Â

Napoli e Milan, due squadre e tre partita tra campionato e Champions League da giocare in pochissimi giorni. Un destino particolare, visto che i rossoneri sono campioni d’Italia in carica e gli azzurri viaggiano proprio alla conquista di un titolo storico. Poi c’è la coppa dalle grandi orecchie, sogno di ogni squadra e con tre italiane che possono ancora dire la loro. Ai quarti saranno proprio Pioli e Spalletti a confrontarsi in un match delicato dove niente può dirsi scontato. Un derby italiano era preventivabile, ed alle fine si è concretizzato in quel di Nyon.

Certo, il vantaggio costruito dal Napoli in campionato rispetto alla compagine milanese (cosi come sulle altre avversarie) è importante ma non determina per forza di cose una discriminante in grado di poter stabilire già da adesso chi approderà in semifinale. Partita come i quarti di Champions giocate su andata e ritorno vanno ben al di là di quanto è stato fatto fino ad ora: tutto può accadere, i valori spesso vanno a sbalzarsi ed anche su questo poggiano proprio le speranze della squadra di Stefano Pioli.

Napoli-Milan, il retroscena che riguarda Spalletti

L’incrocio è di quelli importante, e come detto si ripeterà per ben tre volte in pochi giorni. Così si determineranno nuovi equilibri e ovviamente emergerà l’italiana che andrà ad affrontare in semifinale la vincente dell’altra sfida che vedrà di fronte Inter e Benfica. Ancora una portoghese per i nerazzurri dopo il confronto vincente contro il Porto. Un confronto, tra Napoli e Milan, che nasconde anche un retroscena molto particolare.

Lo ha ricordato oggi ‘La Gazzetta dello Sport’, che ha posto l’attenzione su Luciano Spalletti e quell’incrocio (alla fine mai concretizzato) proprio con la squadra rossonera. La rosea, infatti, ricorda che l’attuale allenatore del Napoli fu contattato proprio dal Milan prima di decidere di affidarsi a Stefano Pioli. La risposta di Luciano fu negativa, da lì una storia che è andata sviluppandosi con lo scenario che abbiamo oggi di fronte. Il classico ‘sliding doors’…