💣 Calciomercato Napoli, assalto al top player: il patron pronto a fare follie

Il Napoli si prepara per quello che può essere un vero e proprio assalto in estate: secondo le ultime indiscrezioni c’è una cifra folle per il top player.

Il Napoli si prepara per affrontare il Torino. Sarà trasferta per gli uomini di Luciano Spalletti che se la vedranno con la squadra di Ivan Juric. Una gara non scontata ma che gli azzurri vogliono vincere. Una notizia nel frattempo ha scombussolato i pensieri della società e di Aurelio De Laurentiis.

Diversi sono i nomi del Napoli che si stanno mettendo in mostra in questa stagione e che stanno stuzzicando l’interesse di big club a livello europeo.

Adesso c’è una delle società con più forza economica tra le più potenti che ha messo i propri occhi e il proprio interesse su un pupillo di Spalletti e De Laurentiis. La cifra, che farebbe vacillare chiunque, e i dettagli dell’eventuale operazione.

Calciomercato Napoli, un club spaventa gli azzurri: la cifra messa sul piatto delle trattative per il top è folle

Kvicha Kvratskhelia piace proprio a tutti e adesso, oltre ad altri big club europei, sembrerebbe essercene uno in particolare a voler fare sul serio per lui. Si tratta del Paris Saint-Germain. Il club parigino potrebbe fare un’offerta folle per il top del Napoli. E davanti a quelle cifre, se l’offerta dovesse concretizzarsi, Aurelio De Laurentiis potrebbe vacillare.

“Impressionante da quando è arrivato a Napoli la scorsa estate, Khvicha Kvaratskhelia sta già seminando il panico nel mercato. Ingaggiato a fronte di soli 10 milioni di euro, durante l’ultima finestra di mercato estiva, gli azzurri potrebbero ora aprire a un trasferimento. E ora il PSG starebbe pensando di mettere sul piatto fino a 180 milioni di euro per il georgiano“, si legge su ’10Sport’. La pulce è stata così messa nell’orecchio, ora non si può fare altro che attendere per comprendere se ci saranno ulteriori sviluppi.