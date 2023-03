Gioia Napoli, Spalletti e i tifosi esultano: succederà tutto contro il Milan

Napoli, che gioia per i tifosi e per Luciano Spalletti. Confermata la bellissima notizia, succederà tutto contro il Milan: ecco i dettagli

Continua a viaggiare spedito, il Napoli di Luciano Spalletti. La formazione azzurra sta marciando a grande ritmo verso il terzo e agognato Scudetto, mentre tiene aperta una porta importante sulla Champions League. Il sorteggio ha disegnato un turno tutto sommato favorevole per i partenopei, posizionati in una parte di tabellone dove possono davvero sognare di arrivare sino alla finalissima di Istanbul. Certo non sarà semplice, ma le carte in regola non mancano e i tifosi iniziano a crederci davvero.

Dopotutto, il mese di aprile rischia di essere davvero decisivo per il futuro prossimo del Napoli. Non solo si giocherà il doppio confronto di Champions League contro il Milan di Stefano Pioli, ma gli azzurri proveranno ad inseguire l’aritmetica vittoria del campionato. Non manca molto e per farlo, Spalletti si prepara a dare fondo a tutte le proprie energie e a tutte le risorse che ha a disposizione in organico. E a tal proposito, è in arrivo una splendida notizia per i tifosi partenopei, già a partire dalla gara della ripresa contro i rossoneri campioni in carica.

Spalletti gode e i tifosi del Napoli esultano: confermata la bellissima notizia in vista del Milan

In attesa dei convocati per la gara contro il Torino, una cosa appare già certa e confermata: Giacomo Raspadori rientrerà per la gara del 2 aprile tra Napoli e Milan. Dopo quasi un mese di infortunio, l’ex bomber del Sassuolo scalpita per tornare a disposizione degli azzurri. Il CT Roberto Mancini lo ha lasciato a casa per la prossima sosta per le Nazionali, facendo sì che il calciatore possa completare al meglio il proprio percorso di recupero.

Una bellissima notizia per i tifosi del Napoli e per lo stesso Luciano Spalletti. Ritrovare in questo decisivo mese di aprile il miglior Giacomo Raspadori sarà una vera manna per le rotazioni dei partenopei. Nonché un ennesimo avvertimento al Milan di Stefano Pioli, in vista del doppio confronto ai quarti di finale di Champions League.