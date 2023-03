😭 Napoli, doppio stop e Spalletti in ansia: la notizia è ufficiale

Il Napoli ha saputo chi avrà a disposizione contro il Torino: il doppio stop è ora ufficiale. C’è il comunicato sui canali ufficiali.

Il Napoli affronterà domani in trasferta il Torino di Ivan Juric. La squadra di Luciano Spalletti non ha nessuna intenzione di commettere passi falsi. E da pochi minuti è arrivata anche la lista dei disponibili a disposizione. C’è un doppio stop.

Così Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Napoli: “Parlo volentieri del Torino, per il rispetto che non solo gli devo, ma che gli riconosco, sarà una partita molto difficile. Il Torino non cambierà atteggiamento. La squadra granata è sempre un avversario complicato”.

“È asfissiante in tutto quello che fa, non solo in possesso dove vuole mantenere un livello altissimo di fatica ed è allenato a questo”, ha continuato. Dopo di che il club azzurro ha diramato anche la lista dei convocati. Due giocatori hanno dato forfait.

Napoli, ecco chi non sarà a disposizione di Spalletti contro il Torino: doppio stop

Questa la lista dei convocati, diramata in via ufficiale dal Napoli, alla vigilia del match contro il Torino. Portieri: Gollini, Idasiak, Meret. Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Mario Rui, Kim, Olivera, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani, Zedadka. Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski. Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Simeone.

Una notizia arrivata dopo l’ufficialità che ha già riguardato l’assenza del terzo portiere, Davide Marfella a causa di una tendinopatia. Non ci sarà contro il Torino, così com’era stato anticipato, ma al suo forfait si aggiunge anche quello di Diego Demme. Quest’ultimo che finora non ha trovato lo spazio che avrebbe voluto e che adesso non potrà, per questa trasferta, neppure essere a disposizione di Luciano Spalletti per ogni evenienza.