Napoli-Milan, la sentenza di Cassano non lascia dubbi: tifosi spiazzati

C’è grande attesa in casa Napoli per questa fase finale della stagione, sia per quel che riguarda campionato che Champions League.

Nella giornata di ieri è stato designato ufficialmente il sorteggio per i Quarti di finale di Champions League. Il tabellone ha sicuramente sorriso alle italiane, sia al Napoli che al Milan e all’Inter. La squadra partenopea affronterà in un derby italiano il Milan e c’è grande attesa per questo match; l’eventuale vincente di Napoli-Milan affronterà la vincente del match tra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Benfica.

Il tabellone è tutt’altro che proibitivo e sia i tifosi che la squadra azzurra sono consapevoli che ora l’impresa è tutt’altro che impossibile. Il club partenopeo è favorito dal fatto che il campionato è pressochè vinto e questa situazione avvantaggia un eventuale turnover. Il Napoli sogna e l’accoppiata campionato e Champions League non è impossibile. Il club partenopeo intanto lavora in vista dei prossimi impegni di campionato, la sfida dell’Olimpico contro il Torino di Ivan Juric.

Dopo il sorteggio in tanti hanno fatto i pronostici su come andrà a finire la competizione e c’è grande curiosità tra gli addetti ai lavori. Nella giornata odierna si è discusso durante la Bobo Tv, network su Twitch che vede protagonisti famosi ex calciatori. L’ex calciatore Antonio Cassano ha commentato il sorteggio dei Quarti di finale e si è detto sicuro su come andrà a finire la competizione.

Champions League, Cassano netto su Napoli-Milan

L’ex calciatore ha criticato molto l’Inter di Simone Inzaghi ed ha affermato che il club nerazzurro ha avuto solo molta fortuna in questa stagione. Da qui la sentenza riguardo il sorteggio di Champions League e anche sulla sfida tra la squadra di Spalletti e quella dei campioni d’Italia di Stefano Pioli con l’ex calciatore pugliese che è stato netto:

“Le semifinali di Champions League saranno Napoli-Benfica e Real Madrid-Manchester City con il club inglese che avrebbe infatti la meglio sul Bayern Monaco di Nagelsmann”. Cassano ha dato la sua sentenza e in tanti sui social hanno commentato le sue parole.